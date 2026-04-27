რუსეთმა გერმანიის ელჩი დაიბარა ემიგრაციაში მყოფ ჩეჩენთან კანონმდებლის შეხვედრის გამო

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 27 აპრილს განაცხადა, რომ გერმანიის ელჩი დაიბარა გერმანელ კანონმდებელსა და იმ ჩეჩენ სეპარატისტს შორის კიევში გამართული შეხვედრის გამო, რომელიც მოსკოვის თქმით, „ტერორისტულ“ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს.
რუსეთის მხარემ გერმანიის ელჩს, ალექსანდერ ლამბსდორფს, პროტესტი გამოუცხადა ბუნდესტაგის დეპუტატ როდერიხ კიზევეტერისა და ახმედ ზაკაევის შეხვედრის გამო. მოსკოვის განმარტებით, ზაკაევი ხელმძღვანელობს უკანონოდ გამოცხადებულ „ჩეჩნეთის იჩქერიის რესპუბლიკას“, რის გამოც მასთან გამართულ მოლაპარაკებებს კრემლი მიუღებლად მიიჩნევს.
“ჩეჩნეთის იჩქერიის რესპუბლიკამ” მოსკოვისგან ფაქტობრივი დამოუკიდებლობა 1990-იანი წლების შუა პერიოდში, ჩეჩნეთის პირველი ომის შემდეგ მოიპოვა, თუმცა მოგვიანებით მისი ხელმძღვანელობა ემიგრაციაში წავიდა.
იჩქერია რუსეთის სამხრეთ რეგიონის, ჩეჩნეთის ისტორიული სახელწოდებაა. 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რუსეთმა ჩეჩენ სეპარატისტებთან რეგიონში ორი ომი აწარმოვა.
რუსეთმა "ჩეჩნეთის იჩქერიის რესპუბლიკა“ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა და მასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სტრუქტურას ან წარმომადგენელს უკანონოდ მიიჩნევს.
„ელჩს კიევში ბოლო შეხვედრასთან დაკავშირებით მკაცრი პროტესტი გამოუცხადეს“, - თქვა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და დასძინა, რომ მოსკოვი კონტაქტებს რუსეთის შიდა საქმეებში ჩარევად აფასებს და ბერლინს მტრულად შეფასებული ქმედებების „უარყოფითი შედეგების“ შესახებ აფრთხილებს.
გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ბრალდებებს „სრულიად დაუსაბუთებელი და უსაფუძვლო“ უწოდა.
