ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აშშ-ს ადანაშაულებს მოლაპარაკებების ჩაშლაში. არაყჩი რუსეთში პუტინს შეხვდა

ირანის უმაღლესმა დიპლომატმა 27 აპრილს ვაშინგტონი დაადანაშაულა მოლაპარაკებების ჩაშლაში მას შემდეგ, რაც ის ჩქარი დიპლომატიური ტურის ფარგლებში რუსეთში ჩავიდა. ომში დაპირისპირებულ მხარეებს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებები, როგორც ჩანს, ჩიხშია შესული.
ისლამური რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაყჩიმ ეს განცხადება სანქტ-პეტერბურგში გააკეთა, სადაც ის, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ხვდებოდა მას შემდეგ, რაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში მთავარ შუამავალ პაკისტანში ვიზიტებს შორის ომანში ვიზიტი შეაჩერა.
არაყჩიმ ორშაბათს განაცხადა, რომ „აშშ-ის მიდგომებმა გამოიწვია ის, რომ მოლაპარაკებების წინა რაუნდმა, პროგრესის მიუხედავად, გადაჭარბებული მოთხოვნების გამო ვერ მიაღწია თავის მიზნებს.“
პუტინმა არაყჩისთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ რუსეთი ირანთან სტრატეგიული ურთიერთობების გაგრძელებას აპირებს. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, მისი ქვეყანა იმედოვნებს, რომ ირანელი ხალხი გადაიტანს იმას, რასაც მან „რთულ პერიოდს“ უწოდა და მშვიდობა დაისადგურებს. მან დასძინა, რომ რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს ირანის და რეგიონის სხვა ქვეყნების ინტერესებიდან გამომდინარე, იტყობინება სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო „რია“.
არაყჩიმ მადლობა უთხრა პუტინს ირანის მხარდაჭერისთვის.
კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა არაყჩისა და პაუტინის შეხვედრის გარშემო თქვა, რომ „ამ საუბრის მნიშვნელობა ძნელია გადაჭარბებული იყოს იმის გათვალისწინებით, თუ როგორ ვითარდება სიტუაცია ირანის გარშემო და ახლო აღმოსავლეთში“.
თავისი წარმომადგენლების ვიზიტის გაუქმების შემდეგ, აშშ-ის პრეზიდენტმა ტრამპმა Fox News-ს განუცხადა, რომ თუ ირანს მოლაპარაკებები სურს, „მათ შეუძლიათ ჩვენთან მოვიდნენ ან დაგვირეკონ“, თუმცა მან თქვა, რომ გაუქმება საომარი მოქმედებების განახლებას არ ნიშნავს.
ამერიკულმა მედიასაშუალება Axios-მა - აშშ-ის ოფიციალურ პირზე და საკითხთან დაკავშირებულ ორ სხვა წყაროზე დაყრდნობით - კვირას გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ირანმა ომის დასრულების ახალი წინადადება გაგზავნა, რომელიც ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნასა და აშშ-ის საზღვაო ბლოკადის დასრულებისკენ იყო მიმართული, ბირთვული მოლაპარაკებები კი მომავლისთვის გადაიდო.
ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო IRNA-მ ანგარიშს უარყო ეს ინფორმაცია.
აშშ-ისრაელის ომში ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ჯერჯერობით შენარჩუნებულია, მაგრამ ეკონომიკური ზეგავლენა ძლიერდება.
თებერვლის ბოლოს აშშ-ის და ისრაელის მიერ ირანის წინააღმდეგ ომის დაწყების საპასუხოდ ირანმა ჰორმუზის სრუტე გადაკეტა, რასაც მოჰყვა ნავთობის, გაზისა და სასუქის ნაკადები შეწყვიტა და მათი ფასები მკვეთრად გაზარდა.
საპასუხოდ, აშშ-მ ირანის ნავსადგურების ბლოკადა დააწესა სრუტესა და მის ფარგლებს გარეთ.
ტრამპი ქვეყნის შიგნითაც ზეწოლის წინაშეა, რადგან საწვავის ფასები იზრდება და ნოემბერში აშშ-ში დაგეგმილია შუალედური არჩევნები. .
ირანის რევოლუციური გვარდიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ არ აპირებენ ბაზრის შერყევის გამომწვევი ბლოკადის მოხსნას და აცხადებენ, რომ ჰორმუზის კონტროლი „და მისი შემაკავებელი ეფექტების გავლენის შენარჩუნება ამერიკაზე... თეირანის საბოლოო სტრატეგიაა“.
ნავთობის ფასები ორშაბათს კვლავ გაიზარდა, თუმცა იმედი გაჩნდა, რომ საბოლოოდ შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელი იქნება და ეს ტენდენცია შემცირდა.
სრუტის თემა დღის წესრიგში იყო აბას არაყჩის ომანში ვიზიტის დროს. ჰორმუზის სრუტე ნაწილობრივ ამ ორი სახელმწიფოს ტერიტორიულ წყლებს წარმოადგენს.
„ჰორმუზის სრუტეში უსაფრთხო გავლა მნიშვნელოვანი გლობალური საკითხია. ბუნებრივია, როგორც ამ სრუტის მიმდებარე ქვეყანამ, ჩვენ ერთმანეთთან უნდა ვისაუბროთ, რათა ჩვენი საერთო ინტერესები იყოს დაცული“, - განაცხადა არაყჩიმ სანქტ-პეტერბურგში.
ორშაბათს, ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა განაცხადა, რომ ირანის შეიარაღებული ძალები იქნებიან ჰორმუზის სრუტეზე პასუხისმგებელი ორგანო, ქვეყნის მიერ შემოთავაზებული წყლის გზის მართვის შესახებ კანონის თანახმად.
ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების
კომისიის ხელმძღვანელმა, ებრაჰიმ აზიზიმ, სახელმწიფო ტელევიზიას განუცხადა, რომ შეიარაღებული ძალები უკვე აკონტროლებენ სრუტეს და ცდილობენ „მტრული გემების“ გავლის აკრძალვას.
აზიზიმ ასევე თქვა, რომ შემოთავაზებული კანონი ითვალისწინებს, რომ სრუტიდან მიღებული ფინანსური მოგება უნდა გადაიხადოს ირანის ეროვნულ ვალუტა რიალის საშუალებით.
