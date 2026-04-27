გაეროს გენერალური მდივანი აფრთხილებს მსოფლიოს ბირთვული იარაღის გავრცელების მამოძრავებელი ფაქტორების აჩქარების შესახებ

გუტერეშმა ეს განაცხადა ნიუ-იორკში, სადაც მან ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის შესახებ ისტორიული ხელშეკრულების ხელმომწერთა მნიშვნელოვანი შეხვედრა გახსნა.
„ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ხელშეკრულება ირყეოდა. ვალდებულებები შეუსრულებელი რჩება. ნდობა და სანდოობა სუსტდება. გავრცელების მამოძრავებელი ფაქტორები ჩქარდება. ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა შთავბეროთ ხელშეკრულებას სიცოცხლე“, - განაცხადა გუტიერეშმა შეხვედრაზე.
ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის ხელშეკრულება ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ მიღებული იარაღის კონტროლის შეთანხმებაა.
ხელშეკრულებამ, რომელიც ბირთვული იარაღის გავრცელების თავიდან აცილების გლობალური ძალისხმევის ქვაკუთხედია, ნიუ-იორკში გახსნა თავისი ხუთწლიანი მიმოხილვითი კონფერენცია შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მყიფე ცეცხლის შეწყვეტის ფონზე.
განხილვების ცენტრში იქნება ირანის გამდიდრებული ურანის მარაგი: რამდენია, რჩება, სად არის და რა ბედი მოელის.
ირანი, რომლის წინააღმდეგ უშუალოდ მისი ბირთვული ობიექტების განადგურების მიზნით ე.წ. 12-დღიანი ომი აწარმოვეს აშშ-მა და ისრაელმა, ხელშეკრულების წევრია 1970 წლიდან და აცხადებს, რომ მისი ბირთვული
პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება.
ხელშეკრულებაზე არახელმომწერ სახელმწიფოებს შორის არიან ინდოეთი და პაკისტანი, რომლებმაც მას შემდეგ შეიმუშავეს და გამოცადეს ბირთვული იარაღი, ასევე ისრაელი, რომელსაც დღემდე არც დაადასტურა და არც უარყო, რომ აქვს ბირთვული იარაღი.
