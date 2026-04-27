ქართულენოვანი სამსახური შეიქმნა პოლონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბაზაზე

„პროგრამა გთავაზობთ სანდო რეპორტაჟებს, ევროპულ პერსპექტივას და მხარს უჭერს რეგიონში დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ძალისხმევას“, - წერს სამინისტრო.
პროგრამაზე იმუშავებენ ქართველი ჟურნალისტები: ნათია ჭკუასელი, რატი მუჯირი და სოფიო ნაცვლიშვილი.
პოლონეთის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა შექმნა ქართულენოვანი სამსახური, რომლის მიზანიც სანდო რეპორტაჟებით დეზინფორმაციასთან ბრძოლა იქნება. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა, რომ „VT Sakartvelo News უკვე პირდაპირ ეთერშია“.
ფორუმი