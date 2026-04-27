ЭХО КАВКАЗА
რევაზ სოხაძე: რატომ შენდება კორპუსი რამდენიმე თვეში და ვერ შენდება 3-სართულიანი სკოლა 1 წელში?!

რევაზ სოხაძე.
„ქართული ოცნების“ მთავრობის ინფრასტრუქტურის მინისტრი, რევაზ სოხაძე ამბობს, რომ სამართლებრივი რეაგირება ექნებათ სახელმწიფოს დაკვეთით ასაშენებელ პროექტებზე, რომელიც დროში გაჭიანურდა. მან „რუსთავი 2“-ის ეთერში საუბრის დროს სკოლები გამოყო.

„გაივლით ქუჩაში და რომ გგონიათ თავისუფალი ადგილია, უცბად წამოჭიმულ კორპუსს ხედავთ - იმიტომ, რომ ძალიან მოკლე დროში აშენდა მრავალსართულიანი კორპუსი. რატომ შეიძლება, რომ რამდენიმე თვეში აშენდეს 10-15-სართულიანი კორპუსი და რატომ არ შეიძლება 3-სართულიანი სკოლა აშენდეს 1 წელიწადში?! და რატომ შეიძლება დასჭირდეს წლები. ეს არის საზოგადოების ტკივილი“, - განაცხადა სოხაძემ.

მისივე სიტყვებით, მას დათვალიერებული აქვს სამინისტროს დაკვეთით მიმდინარე ასობით პროექტი, თუმცა მხოლოდ ერთზე შენიშნა „პიონერი“ (ე.წ. გარე ლიფტი), რომლითაც სართულებზე სამშენებლო მასალები აჰქონდათ - „რაც პროცესს, ბუნებრივია, აჩქარებს“.

საქართველოში, მათ შორის დედაქალაქში, არაერთი სკოლაა რომლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები წლების წინ დაიწყო, თუმცა მაინც ვერ დასრულდა. ამ სკოლის მოსწავლეები სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში არიან გადანაწილებული.

