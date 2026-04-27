ვაშინგტონში - “ჰილტონში” მსროლელს ბრალი წაუყენეს აშშ-ის პრეზიდენტის მკვლელობის მცდელობაში

Reuters-ის სააგენტოს ცნობით, აშშ-ის პრეზიდენტის მკვლელობის მცდელობასა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შენახვაში ბრალი წაუყენეს მსროლელს, რომელმაც ვაშინგტონში სასტუმრო “ჰილტონში” შეჭრა სცადა მიღებაზე, სადაც აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი იმყოფებოდა,
Reuters-ის თანახმად, ცნობით, 31 წლის კოულ თომას ალენი კალიფორნიის შტატის ქალაქ ტორენსიდან, ვაშინგტონის ფედერალურ სასამართლოში პირველ მოსმენაზე პატიმრის ლურჯ ფორმაში გამოცხადდა.
ინციდენტი 26 აპრილს მოხდა თეთრი სახლის კორესპონდენტთა ასოციაციის ყოველწლიურ ვახშამზე.
ალენმა სასტუმროს საკონტროლო პუნქტთან საიდუმლო სამსახურის აგენტს ესროლა ესროლა სანამ დააკავებდნენ, მაგრამ აგენტი, ჯავშანჟილეტის წყალობით, მხოლოდ მსუბუქად დაიჭრა.
ტრამპის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეოში ჩანს, როგორ გარბის ეჭვმიტანილი დერეფანში. ტრამპი 2024 წლის საპრეზიდენტო კამპანიის დროს თავდასხმის ორ მცდელობას გადაურჩა, ერთ-ერთი მათგანის დროს მსუბუქად დაიჭრა.
ალენი, რომელიც ხელისუფლების თქმით, პისტოლეტითა და რამდენიმე დანით იყო შეიარაღებული, სროლის შემდეგ ადგილობრივ საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
ალენს ჯერ არ უპასუხია ბრალდებებზე. მან ადრე განაცხადა, რომ ყველა კითხვას გულწრფელად უპასუხებდა, და რომ მას კომპიუტერული მეცნიერებების მაგისტრის ხარისხი აქვს.
მოსამართლე მეთიუ შარბაუმ ალენი საქმის განხილვის დასრულებამდე პატიმრობაში დატოვა.
ბრალდებულის პატიმრობის გაგრძელების შესახებ კიდევ ერთი მოსმენა ხუთშაბათს არის დაგეგმილი.
გენერალური პროკურორის მოვალეობის შემსრულებელმა ტოდ ბლანშმა კვირას განაცხადა, რომ თავდასხმის მოტივი არ დადასტურებულა, მაგრამ ივარაუდა, რომ ალენი, სავარაუდოდ, პრეზიდენტზე და ადმინისტრაციის სხვა მაღალჩინოსნებზე თავდასხმას აპირებდა.
ბლანშმა ასევე თქვა, რომ ალენი თავდაპირველად ოფიციალურ პირებთან ურთიერთობდა, მაგრამ შემდეგ უკვე აღარ თანამშრომლობს სამართალდამცავებთან.
ხელისუფლების ცნობით, ალენმა დაჯავშნა ნომერი “ჰილტონში”, სადაც მიღება იმართებოდა და კალიფორნიიდან ვაშინგტონში მატარებლით ჩავიდა.
ფორუმი