გაეროს საზღვაო სააგენტომ უარყო ჰორმუზის სრუტეში გადასახადების დაწესება

გაეროს საზღვაო სააგენტოს ხელმძღვანელმა 27 აპრილს განაცხადა, რომ „არ არსებობს სამართლებრივი საფუძველი“ ჰორმუზის სრუტის გავლით გემებისთვის რაიმე გადასახადის დაწესებისთვის.
ვიწრო სრუტეში გადაზიდვები შეფერხებულია მას შემდეგ, რაც ირანის წინააღმდეგ აშშ-მა და ისრაელმა თებერვლის ბოლოს ირანზე იერიში მიიტანეს.
ომის საპასუხოდ ირანმა გადაკეტა გადასასვლელი, მკვეთრად შეამცირა ნავთობისა და გაზის ნაკადები და შედეგად გაიზარდა ფასები, ხოლო აშშ-მა კი ირანის ნავსადგურები დაბლოკა. თეირანმა ასევე განაცხადა, რომ სურს დააწესოს ტრანზიტის საფასური, როგორც ნებისმიერი გრძელვადიანი სამშვიდობო შეთანხმების ნაწილი.
„არ არსებობს არანაირი სამართლებრივი საფუძველი, სრუტეებზე საერთაშორისო ნაოსნობისთვის რაიმე გადასახადის, საბაჟო ან მოსაკრებლის შემოღებისთვის“, - განაცხადა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) გენერალურმა მდივანმა, არსენიო დომინგესმა, პრესკონფერენციაზე.
საზღვაო გზების მართვის შესახებ შემოთავაზებული კანონის თანახმად, ირანის შეიარაღებულ ძალებს ექნებათ მთავარი საზღვაო მარშრუტის მართვის უფლებამოსილება, განაცხადა ორშაბათს მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირმა.
ებრაჰიმ აზიზიმ, ირანის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოების კომისიის ხელმძღვანელმა, სახელმწიფო ტელევიზიას განუცხადა, რომ შეიარაღებული ძალები უკვე აკონტროლებენ სრუტეს და ცდილობენ, აუკრძალონ გავლა „მტრის გემებს“.
კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს, რომ სრუტიდან მიღებული ფინანსური მოგების გადახდა ირანის ვალუტაში, რიალში, მოხდება.
IMO-ს საზღვაო დაცვის კომიტეტის შეხვედრის კულუარებში გამოსვლისას, დომინგესმა განაცხადა, რომ ის კონტაქტშია „რეგიონის ყველა ქვეყანასთან“, მათ შორის ირანთან.
მან კატეგორიულად უარყო მოსაზრება, რომ სანაოსნო გზის ხელახლა გახსნა რაიმე საფასურის გადახდას გულისხმობდეს.
დომინგესმა ასევე განაცხადა, რომ დაახლოებით 20 000 მეზღვაურის - რომლებიც ამჟამად სპარსეთის ყურეში გემებზე არიან ჩარჩენილი - ევაკუაციის დაგეგმილი ოპერაცია მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება დაიწყოს, რაც სრუტე მთლიანად დაცული იქნება.
საზღვაო გზა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მოლაპარაკებების მთავარ დაბრკოლებად რჩება, იმის მიუხედავადაც კი, რომ 8 აპრილის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება კვლავ ძალაშია.
