კრემლი აცხადებს, რომ უკრაინის მიერ რუსეთის ნავთობის ობიექტებზე თავდასხმები გლობალურ დეფიციტს აუარესებს

რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო „რია“-ს ცნობით, კრემლმა 28 აპრილს განაცხადა, რომ უკრაინის მიერ რუსეთის ნავთობგადამამუშავებენ ქარხანაზე განხორციელებული დარტყმები კიდევ უფრო ზრდის ნავთობის დეფიციტს მსოფლიოს ბაზრებზე და დამატებით დესტაბილიზაციას იწვევს.
ოფიციალური პირების თქმით, 28 აპრილს, ტუაფსეში, რუსეთის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში უკრაინული
დრონის თავდასხმამ დიდი ხანძარი გამოიწვია.
ეს უკვე მესამე თავდასხმაა შავი ზღვის ნავსადგურზე ორ კვირაზე ნაკლებ დროში.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა საგანგებო სიტუაციების მინისტრს ტუაფსეში ჩაფრენა და ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოების ხელმძღვანელობა დაავალა, იტყობინება რუსეთის ცენტრალური სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო (ТАСС).
28 აპრილს გამთენიისას კრასნოდარის მხარის ოპერატიული შტაბის ტელეგრამ-არხზე გამოქვეყნდა ცნობა, რომ „უპილოტოების ნამსხვრევების
ჩამოცვენამ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში ხანძარი გამოიწვია. დაშავებულები არ არიან”.
შტაბის თანახმად, ხანძრის ჩასაქრობად მობილიზებულია 122 ადამიანი და 39 ერთეული ტექნიკა.
28 აპრილს უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა მორიგი შეტევა ტუაფსეს ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე.
