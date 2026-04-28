კიევი აცხადებს, რომ უკრაინას დიპლომატიური დავა აქვს ისრაელთან რუსეთის მიერ „მოპარული“ მარცვლეულის გამო

უკრაინამ და ისრაელმა დიპლომატიური მკვახე განცხადებები გაცვალეს, მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაგმო ის, რაც მისი თქმით, იყო მარცვლეულის შესყიდვა უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიიდან, რომელიც „მოპარულია“ რუსეთის მიერ, და სანქციებით დაემუქრა მათ, ვინც ამით მოგების მიღებას ცდილობს.
კიევი მიიჩნევს, რომ იმ ოთხ რეგიონში - რომლებსაც რუსეთი 2022 წელს უკრაინაში შეჭრის შემდეგ თავის საკუთრებად მიიჩნევს, ასევე ყირიმში, რომლის ანექსია რუსეთმა 2014 წელს მოახდინა - წარმოებული ყველა მარცვლეული მოპარულია და აპროტესტებს მის ექსპორტს სხვა ქვეყნებში.
რუსეთი ამ რეგიონებს თავის „ახალ ტერიტორიებს“ უწოდებს, თუმცა ისინი საერთაშორისოდ კვლავ უკრაინულად არის აღიარებული.
მოსკოვს არ გაუკეთებია კომენტარი ამ რეგიონებში შეგროვებული მარცვლეულის იურიდიულ სტატუსთან დაკავშირებით.
„ასეთი მარცვლეულის გადამტანი კიდევ ერთი გემი ისრაელის პორტში ჩავიდა და გადმოტვირთვისთვის ემზადება“, - განაცხადა ზელენსკიმ X-ზე და დასძინა: „ეს არ არის - და არ შეიძლება იყოს - კანონიერი ბიზნესი“.
„ისრაელის ხელისუფლებამ არ შეიძლება არ იცოდეს, რომელი გემები ჩადიან ქვეყნის ნავსადგურებში და რა ტვირთი გადააქვთ მათ“, - დასძინა ზელენსკიმ.
28 აპრილს უკრაინამ ისრაელის ელჩი დაიბარა იმის გამო, რასაც კიევი ისრაელის უმოქმედობას უწოდებს რუსეთის მიერ ოკუპირებული უკრაინიდან მარცვლეულის ქვეყანაში შეტანაზე ნებართვის საკითხში.
უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ელჩს „პროტესტის ნოტა“ გადაეცა.
ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, გიდეონ საარმა განაცხადა, რომ კიევს თავისი მტკიცებების დასადასტურებლად არანაირი მტკიცებულება არ წარმოუდგენია.
„გემი ნავსადგურში არ შესულა და ჯერ არ წარუდგენია თავისი დოკუმენტები. უკრაინული ბრალდებების სიმართლის გადამოწმება შეუძლებელია“, - განაცხადა მან იერუსალიმში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
საარმა განაცხადა, რომ უკრაინას არ წარუდგენია იურიდიული დახმარების მოთხოვნა და უარყო ის, რასაც მან „ტვიტერის დიპლომატია“ უწოდა.
„ისრაელი არის სახელმწიფო, რომელიც კანონის უზენაესობას იცავს. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვეუბნებით ჩვენს უკრაინელ მეგობრებს, თუ თქვენ გაქვთ ქურდობის რაიმე მტკიცებულება, წარმოადგინეთ იგი სათანადო არხებით“, - თქვა მან.
უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, ჰეორჰი ტიხიმ, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კიევმა საჯაროდ გამოქვეყნებამდე მიაწოდა „ვრცელი ინფორმაცია და მტკიცებულება“ იმისა, რომ ტვირთი უკანონო იყო. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა თავისი ქმედებებისა და ისრაელის ხელისუფლებასთან კონტაქტის ქრონოლოგია.
„ჩვენ არ დავუშვებთ, რომ რომელიმე ქვეყანამ, ნებისმიერ გეოგრაფიულ ადგილას, ხელი შეუწყოს უკანონო ვაჭრობას მოპარული მარცვლეულით, რომელიც აფინანსებს ჩვენს მტერს“, - განაცხადა ტიხიმ.
კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა სამშაბათს კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვა და განაცხადა, რომ რუსეთი არ ჩაერევა. „დაე, კიევის რეჟიმი თვითონ გაუმკლავდეს ისრაელს“, - თქვა მან.
ამ პროდუქტით მოვაჭრეებმა Reuters-ს განუცხადეს, რომ შეუძლებელია ხორბლის წარმოშობის თვალყურის მიდევნება მას შემდეგ, რაც მისი შერევა მოხდება.
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა წარმომადგენელმა, ანუარ ელ ანუნიმ, განაცხადა, რომ ბლოკმა მხედველობაში მიიღო ინფორმაცია, რომ „რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის გემს“, რომელსაც მოპარული მარცვლეული გადაჰქონდა, ჰაიფაში შესვლის ნებართვა მიეცა. მისი თქმით, ევროკომისიამ ამ საკითხთან დაკავშირებით ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართა.
„ჩვენ ვგმობთ ყველა ქმედებას, რომელიც ხელს უწყობს რუსეთის უკანონო საომარი ძალისხმევის დაფინანსებას და ევროკავშირის სანქციებისთვის გვერდის ავლას, და კვლავაც მზად ვართ, საჭიროების შემთხვევაში, წინ აღვუდგეთ ასეთ ქმედებებს მესამე ქვეყნებში მყოფი ფიზიკური და იურიდიული პირების სიაში შეყვანის ჩამოთვლით“, - განაცხადა მან.
ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინა ამზადებს სანქციების პაკეტს მარცვლეულის ტრანსპორტირებისა და იმ ფიზიკური და იურიდიული პირების წინააღმდეგ, რომლებიც ცდილობენ ამ სქემიდან მოგების მიღებას.
ზელენსკიმ განაცხადა, რომ კიევმა „დიპლომატიური არხებით ყველა საჭირო ნაბიჯი გადადგა“, თუმცა გემი არ გაჩერებულა.
„რუსეთი სისტემატურად იტაცებს მარცვლეულს დროებით ოკუპირებულ უკრაინის მიწაზე და მის ექსპორტს ოკუპანტებთან დაკავშირებული პირების მეშვეობით ახორციელებს“, - განაცხადა ზელენსკიმ.
„ასეთი სქემები არღვევს თავად ისრაელის სახელმწიფოს კანონებს“, - დასძინა მან.
უკრაინა ისრაელისგან მოელის, რომ ის პატივს სცემს უკრაინას და თავს შეიკავებს ისეთი მოქმედებებისგან, რომლებიც ძირს უთხრის ორმხრივ ურთიერთობებს, დასძინა მან.
