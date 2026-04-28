არაბთა გაერთიანებული საამიროები OPEC-ს ტოვებს

არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა 28 აპრილს განაცხადა, რომ ტოვებს OPEC-ს, რითაც მძიმე დარტყმა მიაყენა ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყანათა ორგანიზაციას - ნავთობის მწარმოებელთა ჯგუფს იმის ფონზე, რომ ირანის ომით გამოწვეული უპრეცედენტო ენერგეტიკული კრიზისი ავლენს უთანხმოებას სპარსეთის ყურის ქვეყნებს შორის.
არაბთა გაერთიანებული საამიროების, OPEC-ის დიდი ხნის წევრის, დაკარგვამ შესაძლოა დაასუსტოს ჯგუფი, რომელიც, როგორც წესი, ერთიანი ფრონტის დემონსტრირებას ცდილობს გეოპოლიტიკასა და წარმოების კვოტებთან დაკავშირებით შიდა უთანხმოებების მიუხედავად.
არაბთა გაერთიანებული საამიროების ენერგეტიკის მინისტრმა, სუჰაილ მოჰამედ ალ-მაზრუეიმ, Reuters-ს განუცხადა, რომ გადაწყვეტილება ენერგეტიკული სტრატეგიების ყურადღებით შესწავლის შემდეგ მიიღეს.
კითხვაზე, ჰქონდა თუ არა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს კონსულტაციები OPEC-ის ფაქტობრივ ლიდერთან და რეგიონის გავლენიან ქვეყანა საუდის არაბეთთან, მან უპასუხა, რომ არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს ეს საკითხი არცერთ სხვა ქვეყანასთან არ წამოუჭრია.
„ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, ის მიღებულია წარმოების დონესთან დაკავშირებული მიმდინარე და სამომავლო პოლიტიკის ყურადღებით განხილვის შემდეგ“, - განაცხადა ენერგეტიკის მინისტრმა.
OPEC-ში შემავალ სპარსეთის ყურის ქვეყნებს ირანის მხრიდან მუქარისა და გემებზე თავდასხმების გამო, ექსპორტი უჭირთ ჰორმუზის სრუტის გავლით, ვიწრო გასასვლელით ირანსა და ომანს შორის, რომლის საშუალებითაც, ჩვეულებრივ, მსოფლიოში წარმოებული ნედლი ნავთობისა და თხევადი ბუნებრივი აირის მეხუთედი გააქვთ მსოფლიო ბაზარზე.
ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია (OPEC) და მისი მოკავშირეები, მათ შორის რუსეთი, ცნობილია, როგორც OPEC+. არაბთა გაერთიანებული საამიროები მათი სიდიდით მეოთხე მწარმოებელი იყო. ომამდე ისინი ერთად აკონტროლებდნენ მსოფლიო ნავთობის თითქმის ნახევარს.
ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ცნობით, OPEC+-ის წილი მსოფლიო ნავთობის წარმოებაში მარტში 44%-მდე შემცირდა თებერვალში არსებული დაახლოებით 48%-დან. სავარაუდოდ, აპრილში ის კიდევ უფრო შემცირდება, რადგან წარმოების შეჩერება უფრო შესამჩნევი გახდება.
არაბთა გაერთიანებული საამიროები რეგიონული საქმიანი და ფინანსური ცენტრია და ვაშინგტონის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოკავშირეა. ის პრინციპულ საგარეო პოლიტიკას ატარებდა და საკუთარი გავლენის სფეროს იქმნიდა ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში.
არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა ბოლო დროს გააორმაგა ურთიერთობები შეერთებულ შტატებთან და ისრაელთან, რომლებთანაც მან 2020 წლის „აბრაამის შეთანხმებებით“ დაამყარა კავშირები, განსაკუთრებით თავდასხმის შემდეგ ირანის ომის დროს. ის ისრაელთან ურთიერთობას რეგიონული გავლენის კრიტიკულ ბერკეტად და ვაშინგტონთან დაკავშირების უნიკალურ არხად მიიჩნევს.
არაბთა გაერთიანებული საამიროების OPEC-დან გასვლა გამარჯვებაა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის, რომელმაც 2018 წელს გაეროს გენერალური ასამბლეისადმი მიმართვაში ორგანიზაცია ნავთობის ფასების გაბერვით „დანარჩენი მსოფლიოს გაძარცვაში“ დაადანაშაულა.
ფორუმი