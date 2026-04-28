ტრამპი უკმაყოფილოა თეირანის ბოლო სამშვიდობო წინადადებით

ირანთან კონფლიქტის დასრულების მცდელობები 28 აპრილს ჩიხში შევიდა, რადგან აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უკმაყოფილოა თეირანის ბოლო წინადადებით, რომელმაც, მისი თქმით, აშშ-ს აცნობა, რომ ის „კოლაფსის მდგომარეობაში“ იმყოფებოდა და ცდილობს გაერკვეს ვითარებაში ხელმძღვანელობასთან.
ორთვიანი ომის მოგვარების შესახებ ირანის უახლესი შეთავაზება მისი ბირთვული პროგრამის განხილვას კონფლიქტის დასრულებამდე და საზღვაო დავების მოგვარებამდე გადადებას გულისხმობს.
თუმცა, ტრამპს სურს, რომ ბირთვული საკითხები თავიდანვე მოგვარდეს, განაცხადა აშშ-ის ოფიციალურმა პირმა, რომელიც ორშაბათს ტრამპისა და მისი მრჩევლების შეხვედრის შესახებ არის ინფორმირებული.
Truth Social-ის პოსტში ტრამპმა დაწერა: „ირანმა ახლახან გვაცნობა, რომ ისინი „კოლაფსის მდგომარეობაში“ არიან. მათ სურთ, რომ ჩვენ „რაც შეიძლება მალე გავხსნათ ჰორმუზის სრუტე“, რადგან ისინი ცდილობენ გაარკვიონ ვითარებაში მათ ხელმძღვანელობასთან (რასაც, მე მჯერა, შეძლებენ!).“
მისი პოსტიდან გაურკვეველი იყო, თუ როგორ მიაწოდა ირანმა ეს შეტყობინება და თეირანისგან ტრამპის ბოლო კომენტარებზე დაუყოვნებლივი რეაქცია არ ყოფილა.
ადრე, ირანის არმიის წარმომადგენელმა სახელმწიფო მედიას განუცხადა, რომ ისლამური რესპუბლიკა ომის დასრულებულად არ მიიჩნევს.
ომის დაწყების შემდეგ, ირანმა გადაკეტა ჰორმუზის სრუტე, ენერგომატარებლების მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო საზღვაო გზა და მხოლოდ საკუთარ გემებს ატარებს. ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ აშშ-მ ირანული გემების ბლოკადა დაიწყო.
ირანელი ოფიციალური პირები ანონიმურობის პირობით საუბრისას განაცხადეს, რომ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არაყჩის მიერ ისლამაბადში შაბათ-კვირას წარდგენილი წინადადება ეტაპობრივ მოლაპარაკებებს ითვალისწინებდა.
