„ფასების კომისიამ“ პროდუქტის სიძვირის მიზეზები დაასახელა - დასკვნა მზად არის

„[დიდი ქსელების შემთხვევაში] სურათმა აჩვენა ქსელიდან დაწყებული, მწარმოებლით და იმპორტიორით დამთავრებული, ძირითადი პრობლემა არა გადაჭარბებულ მოგებებშია, არამედ არაეფექტურ საოპერაციო ხარჯებში“, - თქვა ბერეკაშვილმა და განმარტა, რომ „ფასწარმოქმნის ჯაჭვში გროვდება დამატებითი ხარჯი, რომელიც საბოლოო ჯამში აწვება პროდუქციის თვითღირებულებას“.
მისი შეფასებით, თუკი ეს პროცესი ეფექტური გახდება, მყიდველი მიიღებს „მნიშვნელოვნად უკეთეს ფასს“.
ფასების კომისიამ მიიჩნია, რომ პრობლემა განპირობებულია რამდენიმე ფაქტორით:
- მიმწოდებელსა და ქსელებს შორის კომერციული ურთიერთობა გაუგებარია: „არის სხვადასხვა ტიპის კომერციული თუ მარკეტინგული გადასახადები, რომელიც არის გაუმჭვირვალე. ზოგ შემთხვევაში, გადასახადები არის ისეთი, რომელიც არ ექვემდებარება კომერციულ ურთიერთობებს“;
- გაყიდულ პროდუქტზე ქსელი გადახდება აგვიანებს, რაც დისტრიბუტორსა თუ მწარმოებლებს დამატებით ხარჯებს უქმნის;
- მწარმოებლებს და დისტრიბუტორებს არ აქვთ წვდომა ნაშთებზე, რაც პროცესის სწორად მართვის შესაძლებლობას არ აძლევს;
- „აუცილებელია მიწოდების ჯაჭვის შემცირება - მწარმოებელსა და ქსელებს შორის ურთიერთობების დაახლოება. არ იყოს შუალედური რგოლები. მნიშვნელოვანია დისტრიბუციის ცენტრების შექმნა“.
ფასების კომისიის თავმჯდოამრემ თქვა, რომ აუცილებელი რეგულაციების შემოღება, კანონის მიღება, რომელიც შექმნის „სამართლიან სავაჭრო ურთიერთობებს“. მისი თქმით, ეს გათვალისწინებულია არასამართლიანი ვაჭრობის პრაქტიკის შესახებ ევროკავშირის დირექტივაშიც.
„სექტორი არის ძალიან დიდი, ის შეადგენს ჩვენი ეკონომიკის 21%-ს და რაიმე აგრესიული ტიპის ჩარევა ქმნის სისტემურ რისკებს. სისტემური რისკები კი გავლენას მოახდენს შემდეგ ეკონომიკაზე. აქ მიდგომა უნდა იყოს ძალიან წერტილოვანი და დეტალებში გაწერილი“, - თქვა ბერეკაშვილმა და აღნიშნა, რომ შესაძლებელია ამ პროცესის ექვსიდან ცხრა თვემდე ვადაში დასრულება.
კომისიამ მხარი დაუჭირდა დასკვნას, თუმცა „ხალხის ძალა“ და „გახარია საქართველოსთვის“ არ მიემხრნენ. ამის შემდეგ დოკუმენტი ბიუროს გადაეგზავნება და პარლამენტის სესიაზე განიხილება.
