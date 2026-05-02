აშშ გერმანიაში საკუთარ სამხედრო კონტინგენტს ამცირებს

"გადაწყვეტილება მოსდევს ევროპაში დეპარტამენტის ძალების მდგომარეობის ყოვლისმომცველ მიმოხილვას და ითვალისწინებს საომარ მოქმედებათა თეატრის საჭიროებებსა და ადგილზე ვითარებას. მოველით, რომ უკანდახევა მომდევნო ექვსიდან თორმეტ თვეში შესრულდება" - თქვა პენტაგონის სპიკერმა, შონ პარნელმა 2 მაისს.
ამ განცხადებას წინ უწრებდა, 29 აპრილს, დონალდ ტრამპის გამოსვლა, სადაც მან განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაცია მოკავშირე გერმანიაში აშშ-ს სამხედრო კონტინგენტის შემცირების შესაძლებლობას განიხილავდა.
გერმანიის თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას "პროგნოზიდებადს" უწოდებს, მოითხოვს დარჩეს ამერიკული სამხედრო კონტიგენტი გერმანიაში, რადგან ეს ორივე ქვეყნის ინტერესებშია.
გერმანიის სამხედრო მაღალჩინოსნები "როიტერსთან" საუბარში გაკვირვებას არ მალავენ ამგ ადაწყვეტილებით, რადგან მას წინ უძღოდა მათი შეფასებით "კონსტრუქციული შეხვედრები" პენტაგონში.
გერმანული მხარე მიუთითებს იმაზე, რომ მათ აშშ-ს ირანში ოპერაციისთვის საჰაერო ფრენის უფლებაც მისცეს და გერმანიაში აშშ-ს ბაზების გამოყენების უფლებაც, სხვა რამდენიმე ევროპული ქვეყნისგან განსხვავებით. ასევე, რამშტაინის ბაზის სიახლოვეს სამხედრო ჰოსპიტალში მკურნალობენ ირანში დაჭრილი ამერიკელი ჯარისკაცების ნაწილსაც.
