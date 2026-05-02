ჭიათურის თეატრის მსახიობი ამბობს, რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გახდა - შსს ძალადობის მუხლით იძიებს მომხდარს

"მაგიდასთან ვიჯექი, დამავლო ხელი სკამიანად, მიმიჩოჩა, მებდღვნა ტუჩებში, კინაღამ გამგუდა. რა გითხრათ, კოცნას გააჩნია, ეს იყო არანორმალურის კოცნა, კინაღამ დავიხრჩვი. კარგა ხანს გრძელდებოდა, მარტო ფეხებს ვაფართხალებდი. ხმას ვერ ვიღებდი. როგორც კი დამთავრდა ეს პროცესი, არ ვიცი რამდენ ხანს გაგრძელდა, შეიძლება შეეშინდა - არ გავგუდოო, მეთქი ნიკო რას აკეთებ, ახლავე წადი სახლში-თქო და ხომ გავიწიე და მეორედ მომიზიდა რესკად, სკამიანად მიზიდავდა და როგორც ჩანს სკამი ხელიდან გაუცურდა, იატაკზე აღმოვჩნდი და კუდუსუნის ძვალით დავვარდი" - ყვება ქალი ტვ პირველისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მისი თქმით, იატაკზე დავარდნილმა რამდენიმე წუთით გონებაც დაკარგა, ცნობიერების დაბრუნების შემდეგ კი ძლიერ ტკივილს გრძნობდა.
"ასეთი ტკივილი ცხოვრებაში არ მქონია, შეეცადა ჩემს წამოყენებას, ნელა-ნელა წამომაყენა, მადლობა ღმერთს რომ გადარჩიო, მე მეგონა მოკვდიო, ასე მოკვდა ჩემი მეზობელიო", - მსახიობ ლელა ვაჩნაძის თქმით, როცა ეს ფაქტი მოხდა, მის სახლში იმყოფებოდა მისი ორი ვაჟი, მეუღლე და მამა.
შსს-ს ცნობით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ძალადობას გულისხმობს.
