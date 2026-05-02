თბილისში შაბათის მარში ამჯერად მედიის მხარდასაჭერად იმართება

"ეს დღე გვახსენებს, რომ თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედია დემოკრატიის საფუძველია, ხოლო ჟურნალისტების უსაფრთხოება — საზოგადოების თავისუფლების აუცილებელი პირობა. ერთად ვდგავართ მედიის თავისუფლებისთვის - თავისუფალი მედიის გარეშე არ არსებობს თავისუფალი საზოგადოება" - წერენ მარშის ორგანიზატორები.
შაბათის მარშების ტრადიცია უწყვეტ პროტესტში ჩართულმა მოქალაქეებმა bbc-ის საგამოძიებო ფილმის პასუხად დააწესეს - პირველი ერთი თვის განმავლობაში ამ მსვლელობით ისინი ითხოვნენ დამოუკიდებელ საერთაშორისო გამოძიებას იმის დასადგენად, გამოიყენა თუ არა "ქართულმა ოცნებამ" ათიათასობით დემონსტრანტის წინააღმდეგ ქიმიური იარაღი.
მომდევნო თვეებში მარშების თემატიკა უფრო მრავალფეროვანი გახდა - ის ყველაზე ხშირად პოლიტიკურ პატიმრებად მიჩნეული ასზე მეტი ადამიანის მხარდასაჭერად ტარდება, ზოგჯერ კი მიმდინარე აქტუალურ პოლიტიკურ თემებს ეხმაურება.
