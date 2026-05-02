მოსკოვის შემოგარენში და სანქტ-პეტერბურგში ინტერნეტი შეზღუდეს 9 მაისის წინ

ამ მონაცემების თანახმად, შეზღუდვები აამოქმედა Wi-Fi-ის და Istranet-ის ყველა პროვაიდერმა. მომხმარებლები აცხადებენ, რომ წვდომა მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობის ვებსაიტებზეა შესაძლებელი, ხოლო სხვა რესურსები ხელმიუწვდომელია. მომსახურების ცენტრებში ამბობენ, რომ ასეთი რეჟიმი შეიძლება შენარჩუნდეს მაისის დღესასწაულების პერიოდში.
რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის ცნობით, მანამდე წყაროები იუწყებოდნენ გეგმაზე გამარჯვების აღლუმის წინ ინტერნეტის მკაცრი შეზღუდვები ამოქმედებულიყო მოსკოვის რეგიონში. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატი, ალექსეი სვინცოვი აცხადებდა, რომ ზომები შეეხება არა მხოლოდ მობილურ, არამედ კაბელურ ინტერნეტსაც და ამას ხსნიდა "ბევრი უცხოელი სტუმრის ჩამოსვლით".
მსგავსი შეფერხებები აღირიცხა სანქტ-პეტერბურგშიც. ამ ქალაქის მოსახლეობაც აცხადებს, რომ ინტერნეტქსელი მხოლოდ "თეთრი სიით" მუშაობს.
