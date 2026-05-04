უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე „ოცნება“ იქნება პასუხისმგებელი - კიდევ რა წერია ევროპარლამენტის ანგარიშის პროექტში

ანგარიში, ბოლო წლების მსგავსად, კრიტიკულია და შეიცავს ისეთ მკაცრ ფორმულირებებს, როგორიცაა ქვეყნის „სრული ავტორიტარიზმისკენ“ სვლა და „უპრეცედენტოდ შემზღუდავი კანონმდებლობის მიღება, რაც სულ უფრო და უფრო უარესდება“.
მასში აქცენტია დასმული ევროინტეგრაციის კურსის ცვლილებაზე, ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე, პოლიტიკური ოპონენტების, აქტივისტებისა და მედიის დევნაზე.
- როგორც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა კომიტეტის დღის წესრიგშია აღნიშნული, ჯერ გაიმართება დისკუსია განცალკევებულ საკითხზე (უკრაინის ევროინტეგრაციის შესახებ), რასაც მოჰყვება კენჭისყრები სხვადასხვა საკითხზე.
- კენჭისყრაზე მეორე საკითხად დგას საქართველოზე ევროკომისიის 2025 წლის ანგარიში.
საკითხზე მომხსენებელია ლიეტუველი ევროპარლამენტარი „ევროპის სახალხო პარტიიდან“, რასა იუკნევიჩიენე, რომელსაც „ქართული ოცნების“ ლიდერები წლებია, აკრიტიკებენ, მათ შორის, მოიხსენიებენ შეურაცხმყოფელი ეპითეტებით.
ანგარიშის პროექტის თანახმად, ევროპის პარლამენტი კვლავ გამოხატავს სრულ სოლიდარობას ქართველი ხალხის მიმართ, რომელსაც მორიგ ჯერზე განაცალკევებს საქართველოს მთავრობისაგან, - რაზეც თბილისი მწვავედ რეაგირებს.
ამავე დოკუმენტის ავტორები მიესალმებიან ეუთოს 24 წევრი ქვეყნის მიერ „მოსკოვის მექანიზმის“ ამოქმედებასა და მის საფუძველზე მომზადებულ ასევე კრიტიკულ ანგარიშს.
შესწორებების ვერსიები
ანგარიშის პირვანდელ ვერსიას თან ერთვის ათობით შესწორების პროექტი, რომელთა უმეტესობაც ასევე კრიტიკულია ხელისუფლებისადმი, თუმცა ნაწილი მხარს უჭერს „ქართული ოცნების“ მთავრობას.
მაგალითად, შესწორებები აქვს ინიციირებული ჰანს ნოიჰოფს, - ვიქტორ ორბანის მოკავშირე „სუვერენულ ერთა ევროპის“ წარმომადგენელს, რომელიც ამავე დროს არის გერმანული „ალტერნატივა გერმანიისთვის“ (AfD-ს) წევრი.
ბიძინა ივანიშვილი ტექსტსა და შესწორებების პროექტებში 28-ჯერ არის ნახსენები - კრიტიკულ კონტექსტში.
მაგალითად, პოლონელი დეპუტატების (მარიუშ კამინსკი, მალგორჟატა გოშიევსკა - 125-ე შესწორება) შესწორების პროექტში მითითებულია, რომ:
- ივანიშვილი არის „რუსეთის მხარდაჭერილი ოლიგარქი“;
- ციტირებული ჰყავთ აშშ-ის სახაზინო დეპარტამენტი მისთვის ამერიკული სანქციების დაწესებისას და წერია, რომ „ივანიშვილს სანქციები დაუწესეს დემოკრატიული ინსტიტუტების ძირის გამოთხრისთვის, რამაც შესაძლებელი გახადა ადამიანის უფლებათა დარღვევა და ფუნდამენტური უფლებების გამოყენება შეუძლებელი გახადა“.
ევროპარლამენტარების, რასა იუკნევიჩიენესა და მირიამ ლექსმანის შესწორების თანახმად, ევროპარლამენტი გმობს „იმედისა“ და „პოსტივის“ მიერ „ევროკავშირის წინააღმდეგ სისტემური დეზინფორმაციისა და მტრული პროპაგანდის გავრცელებას“ და აქებს ბრიტანეთის გადაწყვეტილებას, დაეწესებინა ფინანსური სანქციები ამ ორი მაუწყებლისთვის.
შესწორების კიდევ ერთ პროექტში, „იმედთან“ და „პოსტივისთან“ ერთად ნახსენებია „რუსთავი 2“, - სამივე ტელეარხი მოხსენიებულია, როგორც „ქართული ოცნების" რეჟიმის დე ფაქტო კომუნიკაციების დეპარტამენტი“.
აღნიშნული შესწორების ინიციატორები არიან კშიშტოფ ბრეიზა და მიხალ შჩერბა.
უვიზო მიმოსვლის შეჩერებაზე „პასუხისმგებელი „ოცნება“ იქნება“ - შესწორება
ანგარიშის მომხსენებლის, რასა იუკნევიჩიენეს ერთ-ერთი შესწორება ასეთია:
- ხაზგასმულია ევროკომისიის გადაწყვეტილება, შეუჩერდეთ უვიზო მიმოსვლა საქართველოს დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებს;
- 2025 წლის 30 დეკემბერს ევროკავშირის ყველა წევრმა მიიღო უფრო მოქნილი „სავიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმი“;
- გამოთქმულია წუხილი იმის გამო, რომ „დემოკრატიულ უკუსვლასა და რეპრესიებზე პასუხისმგებელი ქართველი თანამდებობის პირებისთვის ევროკავშირის მასშტაბით ვიზების შეზღუდვა შეუძლებელი გახდა უნგრეთისა და სლოვაკეთის წინააღმდეგობის გამო“;
- აღნიშნულია, რომ სავიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის მერვე ანგარიში ხაზს უსვამს საქართველოს მიერ „ძირითადი კრიტერიუმებისა და წინა რეკომენდაციების შეუსრულებლობას“;
- მითითებულია გაფრთხილება, რომ „საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უმოქმედობამ შეიძლება გამოიწვიოს მთელი მოსახლეობისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება, რაზეც სრულად პასუხისმგებელი იქნება „ქართული ოცნება“.
„ქართული ოცნების“ ლიდერები 2022 წლის შემდეგ ევროპარლამენტის ანგარიშებსა და რეზოლუციებს, რომლებიც ხელისუფლების კრიტიკას შეიცავს, უწოდებენ ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევის მცდელობას და აცხადებენ, რომ რეზოლუციებს, - მათ შორის ისეთებს, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებისკენ მოუწოდებენ წევრ ქვეყნებს, -„ჩალის ფასი აქვს“.
