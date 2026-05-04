კვლავ ვაყენებთ მზია ამაღლობელს გათავისუფლების საკითხს - ბრიტანეთი, ფინეთი და „მედიის კოალიციის“ 14 წევრი ქვეყანა

სახაროვის პრემიის ლაურეატი მზია ამაღლობელი წელიწადზე მეტია, პატიმრობაშია

„მზია ამაღლობელის საქმე მკაფიოდ ასახავს იმას, თუ რა დგას სასწორზე. მისი დაკავება, მოპყრობა და დაპატიმრება 2025 წლის პროტესტების შემდეგ საერთაშორისო დონეზე დაგმობილ იქნა, როგორც უსამართლო და პოლიტიკურად მოტივირებული. ჩვენ კვლავ ვაყენებთ მისი განთავისუფლების საკითხს“, -

ასეთია დიდი ბრიტანეთისა და კიდევ 15 ქვეყნის საერთო განცხადება პრესის დამოუკიდებლობის მსოფლიო დღესთან, 3 მაისთან დაკავშირებით.

„მზია ამაღლობელის მსგავსი ჟურნალისტის დაპატიმრების მიზანი არის მთლიანად ამ პროფესიის მქონე ადამიანების დაშინების მცდელობა“, - აცხადებენ ხელმომწერი ქვეყნები.

ეს ქვეყნები არიან:

  1. დიდი ბრიტანეთი
  2. ფინეთი
  3. ავსტრია
  4. ბელგია
  5. დანია
  6. ესტონეთი
  7. გერმანია
  8. ისლანდია
  9. ირლანდია
  10. ლატვია
  11. ლიეტუვა
  12. ლუქსემბურგი
  13. ნიდერლანდები
  14. ნორვეგია
  15. პოლონეთი
  16. შვედეთი

ეს ქვეყნები აკომპლექტებენ „მედიის თავისუფლების კოალიციას“, რომლის თანათავმჯდომარეებიც არიან დიდი ბრიტანეთი და ფინეთი.

„მედიის თავისუფლების მსოფლიო დღე, რომელიც ყოველწლიურად 3 მაისს აღინიშნება, შესაძლებლობაა კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ ჟურნალისტიკის როლს და ამავე დროს ყურადღება გავამახვილოთ იმ გამოწვევებზე, რომელთა წინაშეც ეს პროფესია დგას“, - აცხადებენ ისინი.

„საქართველოში შემაშფოთებელ ტენდენციებს ვხედავთ“, - ამბობენ ისინი.

„ეუთო-ს მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშში მომხსენებელი ხაზს უსვამს ძალადობის სისტემურ ხასიათს 2024–2025 წლებში თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებში გამართული საპროტესტო აქციების დროს, მათ შორის ჟურნალისტების წინააღმდეგ განხორციელებულ ძალადობაზე“, - წერია მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. განცხადება ბრიტანეთის საელჩომ გამოაქვეყნა.

