კვლავ ვაყენებთ მზია ამაღლობელს გათავისუფლების საკითხს - ბრიტანეთი, ფინეთი და „მედიის კოალიციის“ 14 წევრი ქვეყანა

ასეთია დიდი ბრიტანეთისა და კიდევ 15 ქვეყნის საერთო განცხადება პრესის დამოუკიდებლობის მსოფლიო დღესთან, 3 მაისთან დაკავშირებით.
„მზია ამაღლობელის მსგავსი ჟურნალისტის დაპატიმრების მიზანი არის მთლიანად ამ პროფესიის მქონე ადამიანების დაშინების მცდელობა“, - აცხადებენ ხელმომწერი ქვეყნები.
ეს ქვეყნები არიან:
- დიდი ბრიტანეთი
- ფინეთი
- ავსტრია
- ბელგია
- დანია
- ესტონეთი
- გერმანია
- ისლანდია
- ირლანდია
- ლატვია
- ლიეტუვა
- ლუქსემბურგი
- ნიდერლანდები
- ნორვეგია
- პოლონეთი
- შვედეთი
ეს ქვეყნები აკომპლექტებენ „მედიის თავისუფლების კოალიციას“, რომლის თანათავმჯდომარეებიც არიან დიდი ბრიტანეთი და ფინეთი.
„მედიის თავისუფლების მსოფლიო დღე, რომელიც ყოველწლიურად 3 მაისს აღინიშნება, შესაძლებლობაა კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ ჟურნალისტიკის როლს და ამავე დროს ყურადღება გავამახვილოთ იმ გამოწვევებზე, რომელთა წინაშეც ეს პროფესია დგას“, - აცხადებენ ისინი.
„საქართველოში შემაშფოთებელ ტენდენციებს ვხედავთ“, - ამბობენ ისინი.
„ეუთო-ს მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშში მომხსენებელი ხაზს უსვამს ძალადობის სისტემურ ხასიათს 2024–2025 წლებში თბილისში და საქართველოს სხვა ქალაქებში გამართული საპროტესტო აქციების დროს, მათ შორის ჟურნალისტების წინააღმდეგ განხორციელებულ ძალადობაზე“, - წერია მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. განცხადება ბრიტანეთის საელჩომ გამოაქვეყნა.
