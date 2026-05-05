არაბთა გაერთიანებული საამიროები იუწყება ირანის მხრიდან იერიშებზე

არაბთა გაერთიანებული საამიროების ხელისუფლება 5 მაისს აცხადებს, რომ ქვეყანა ისევ დაექვემდებარა რაკეტებითა და დრონებით განხორციელებულ იერიშებს ირანის მხრიდან.
ამ ქვეყნის სამხედრო უწყება პლატფორმაზე X წერს, რომ "საჰაერო თავდაცვის სისტემები აქტიურად მონაწილეობენ რაკეტებით და დრონებით შექმნილი საფრთხისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში". თავდაცვის სამინისტრო ხაზს უსვამს, რომ "ამ საფრთხეთა წყარო არის ირანი".
იუწყებიან, რომ 5 მაისს დუბაიში ამოქმედდა საჰაერო განგაშის სირენა.
მანამდე არაბთა გაერთიანებული საამიროები აცხადებდა, რომ გადატაცებულია "სამი რაკეტა, რომელიც ირანის მიერ იყო გაშვებული", და წერდა მეოთხე რაკეტაზე, რომელიც ზღვაში ჩავარდა. პორტის ხელმძღვანელობა აცხადებდა, რომ დრონის დარტყმა განხორციელდა ენერგეტიკის მოწყობილობაზე, რის შემდეგაც ხანძარი გაჩნდა. შეტევის შედეგად დაშავდა სამი ადამიანი.
ნავთობით მდიდარი არაბთა გაერთიანებული საამიროები მიიჩნევა აშშ-ის ერთ-ერთ მთავარ მოკავშირედ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში. გავრცელებული ანალიზით, სპარსეთის ყურის სახელმწიფოებს შორის არაბთა გაერთიანებული საამიროები ყველაზე მეტად დაზარალდა იმ დარტყმებით, რომლებსაც თეირანი ახორციელებს ირანის წინააღმდეგ ისრაელისა და აშშ-ის ომის პასუხად.
