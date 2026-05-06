Axios: აშშ და ირანი შესაძლოა მალე შეთანხმდნენ ომის დასრულებაზე

დოკუმენტი მოიცავს 14 პუნქტს, მათ შორის დროებით ატომურ მორატორიუმს, ირანის მილიარდობით დოლარის ღირებულების გაყინული აქტივების გათავისუფლებასა და ჰორმუზის სრუტეში ბლოკადის ორმხრივ მოხსნას.
თეირანის საბოლოო პასუხს ვაშინგტონში 48 საათის განმავლობაში ელიან.
ჯერ გადაწყვეტილი არაფერია, თუმცა, როგორც Axios-ი წერს, მისი წყაროები ამბობენ, რომ მხარეები ამ დრომდე არასდროს ყოფილან ასე ახლოს შეთანხმებასთან.
მსოფლიოს ბაზრებზე Brent-ის მარკის ნავთობის ფასი დაახლოებით ბარელზე 97 დოლარამდე შემცირდა, აშშ-სა და ირანს შორის შეთანხმების შესაძლებლობის თაობაზე ცნობების გავრცელების შემდეგ. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში Brent-სთვის ეს ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია.
ფორუმი