"რუსული ხელოვნება - ეს სისხლია" - ვენეციაში გაიმართა Pussy Riot-ისა და Femen-ის აქცია

აქცია გაიმართა ვენეციაში, რუსეთის პავილიონის წინ - ამ ცნობას ავრცელებს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური, საინტერნეტო წყაროებზე დაყრდნობით.
აქციის მონაწილეებმა აანთეს ვარდისფერი, ყვითელი და ცისფერი კვამლის მქონე პიროტექნიკა, და სკანდირებდნენ ლოზუნგს "რუსული ხელოვნება - ეს სისხლია", ეს სიტყვები აქტივისტებს სხეულებზეც ეწერათ. ამასთან, აქციის მონაწილეებმა გაშალეს ბანერები წარწერებით "დატკბით შოუთი, უგულებელყავით ომი", "კურატორი პუტინია, გვამები ჩართულია", "ხელოვნება საჩვენებლად, ქვეშ - საფლავები".
როგორც გამოცემა "ვოტ ტაკ" იუწყება, დემონსტრანტები შეეცადნენ რუსეთის პავილიონში შესვლას, თუმცა ფორმიანმა პირებმა მათ ამის საშუალება არ მისცეს.
უკრაინაში სრული მასშტაბით შეჭრის შემდეგ, რუსეთი პირველად მონაწილეობს თანამედროვე ხელოვნების ამ ყველაზე მასშტაბურ გამოფენაში. ორგანიზატორებმა რუსეთის პავილიონის გახსნის გადაწყვეტილება მიიღეს მხოლოდ ექვსიდან რვა მაისამდე, მიწვეული სტუმრებისთვის. ამ პერიოდში პავილიონში აჩვენებენ უწყვეტ ხმოვან პერფორმანსს. 2021 წლიდან პავილიონის კომისარია ანასტასია კარნეევა - Smart Art-ის თანადამაარსებელი და ტექნოლოგიური კომპანია "როსტეხის" დირექტორის მოადგილის, ნიკოლაი ვოლობუევის შვილი. კომპანიის მეორე დამაარსებელია ეკატერინა ვინოკუროვა - რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, სერგეი ლავროვის შვილი.
ვენეციის ბიენალეს მესვეურთა გადაწყვეტილებამ რუსეთის დაშვების თაობაზე მძაფრი კრიტიკა გამოიწვია უკრაინისა და ევროკავშირის ხელმძღვანელობის მხრიდან. ევროკომისია აცხადებდა, რომ ბიენალეში მოსკოვის მონაწილეობა, დიდი ალბათობით, სანქციების რეჟიმის დარღვევაა, იყო გაფრთხილებები ბიენალეს დაფინანსების შემცირებაზეც. იტალიის ხელისუფლება - რომელიც მხარს უჭერს უკრაინის თავდაცვისუნარიანობის ძალისხმევას - აცხადებს, რომ გამოფენა მოქმედებს რომის პოზიციისგან "აბსოლუტურად დამოუკიდებლად".
ბიენალეში რუსეთის მონაწილეობის წინააღმდეგ გამოვიდნენ რუსეთის ემიგრაციის წარმომადგენლებიც. ჯგუფ Pussy Riot-ის თანადამაარსებელმა, ნადეჟდა ტოლოკონიკოვამ აქციის გამოცხადებისას თქვა, რომ რუსეთის პავილიონი არ არის საელჩო, ეს არაა სუვერენული ტერიტორია და მას არც დიპლომატიური სტატუსი აქვს. ეს, მისი თქმით, მიშნავს, რომ "იტალიის ხელისუფლებას, ვენეციის მთავრობას და საკუთრივ ბიენალეს სურვილის შემთხვევაში შეუძლიათ რუსეთს უთხრან - არა". ტოლოკონიკოვას შეფასებით, რუსეთის მონაწილეობა "იტალიის პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა".
"Pussy Riot ბიენალეზე მიემგზავრება ალტერნატიული, საპროტესტო განაცხადით, რათა სირცხვილით არ დავიწვათ. ჩვენ გვსურს უპირობო მხარდაჭერა გამოვხატოთ უკრაინის, რუსეთის ომის დანაშაულების მსხვერპლის, რუსეთის პოლიტპატიმრების და უკრაინელი ტყვეების მიმართ. რუსეთის საუკეთესო მოქალაქეები ან ციხეებში სხედან ანტისაომარი ჟესტებისთვის, ან მოკლულები არიან - სანამ ევროპა პუტინის ჩინოვნიკებს და პროპაგანდისტებს კარს უხსნის" - წერს ტოლოკონიკოვა სოციალური ქსელით X.
ფორუმი