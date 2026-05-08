პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინამ საჰაერო მიმოსვლის მართვის ცენტრს დაარტყა

რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 8 მაისს განაცხადა, რომ უკრაინამ დონის როსტოვში დაარტყა საჰაერო მიმოსვლის მართვის ცენტრს.
Reuters-ის სააგენტო იუწყება, რომ რუსეთის პრეზიენტმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ დარტყმას შეიძლებოდა სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხოებაზე გავლენა მოეხდინა.
მან დასძინა, რომ პოტენციური საფრთხიტს მიუხედავად, ტრაგიკული ინციდენტები არ მომხდარა.
რუსეთმა და უკრაინამ 8 მაისს, როცა ევროპაში ნაციზმზე გამარჯვებას აღნიშნავენ, ერთმანეთი დაადანაშაულეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებების დარღვევაში, რომლებიც ორივემ ცალ-ცალკე გამოაცხადა.
აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა განაცხადა 8 მაისს, რომ უკრაინასა და რუსეთს შორის სამდღიანი ზავი ცხადდება 9, 10 და თერთმეტ მაისისთვის.
რუსეთში ბერლინში საბჭოთა დროშის აღმართვის დღეს - გამარჯვების დღეს 9 მაისს აღნიშნავენ. აღლუმზე მოსკოვში უკრაინის მხრიდან თავდასხმის საფრთხის გამო, ამჯერად, სამხედრო ტექნიკას არ გამოიყვანენ.
