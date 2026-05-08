უკრაინის პრეზიდენტმა გამოსცა ბრძანებულება მოსკოვში აღლუმის ჩატარების ნებართვაზე

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 8 მაისს ხელი მოაწერა ბრძანებულებას "ქალაქ მოსკოვში აღლუმის გამართვის შესახებ", რომელშიც წერია, რომ ის რუსეთის ფედერაციის დედაქალაქში აღლუმის ჩატარების ნებართვას იძლევა:
"ამერიკულ მხარესთან 2026 წლის 8 მაისის მოლაპარაკებებში ჰუმანიტარული მიზნით გამოხატული მრავალი თხოვნის გათვალისწინებით, ვადგენ:
1. ნებადართული იყოს 2026 წლის 9 მაისს ქ. მოსკოვში (რუსეთის ფედერაცია) აღლუმის გამართვა".
ბრძანებულებაში მითითებულია, რომ 9 მაისს, კიევის დროით დილის 10:00 საათიდან "წითელი მოედნის ტერიტორიული კვადრატი ამოღებულ იქნას უკრაინის შეიარაღების გამოყენების გეგმიდან" და თანდართული აქვს წითელი მოედნის კვადრატის ზუსტი კოორდინატების სია.
პრეზიდენტ ზელენსკის აღნიშნული ბრძანებულება ხელმოწერისთანავე - 8 მაისიდან შევიდა ძალაში.
დოკუმენტი გამოქვეყნდა უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ გვერდზე.
ამავე დღეს რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური უშაკოვმა განაცხადა, რომ აშშ-ის პრეზიდენტის ცეცხლის შეწყვეტის შეთავაზება "უმთავრესად" ტყვეების გაცვლას ემსახურება:
"რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დავალებით, ვადასტურებ, რომ რუსეთის მხარისთვის მისაღებია სულ ახლახან აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ინიციატივა ცეცხლის შეწყვეტაზე, რუსეთსა და უკრაინას შორის სამხედრო ტყვეების გასაცვლელად".
უშაკოვი აზუსტებს, რომ ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმება მიღწეულია კრემლის "სატელეფონო კონტაქტების დროს აშშ-ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან" და რომ "აშშ-ის წარმომადგენლები, თავის მხრივ, კავშირზე იყვნენ კიევთან".
უშაკოვი აგრეთვე აღნიშნავს:
"მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ინიციატივა ემთხვევა ჩვენს წმიდათაწმიდა ზეიმს - ნაციზმზე გამარჯვების 81-ე წლისთავს".
8 მაისს აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პლატფორმა Truth Social-ზე დაწერა, რომ 9-11 მაისის პერიოდში "რუსეთსა და უკრაინას შორის ომში იქნება ცეცხლის შეწყვეტა. რუსეთში "გამარჯვების დღეს" ზეიმობენ, თუმცა, მის მსგავსად, უკრაინაშიც, რადგან ისინიც იყვნენ დიდი ნაწილი და ფაქტორი მეორე მსოფლიო ომში".
პრეზიდენტ ტრამპის სიტყვებით, "ცეცხლის შეწყვეტა მოიცავს ყველა სახის კინეტიკური მოქმედების შეჩერებას და ასევე ტყვეთა გაცვლას, 1000-ისა თითოეული ქვეყნიდან".
აშშ-ის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ეს იყო მისი "პირდაპირი მოთხოვნა" და რომ ის "ძალიან აფასებს მასზე პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისა და პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის დათანხმებას".
დონალდ ტრამპი გამოხატავს იმედს, რომ "ეს არის ძალიან ხანგრძლივი, მომაკვდინებელი და დაძაბული ბრძოლით მიმდინარე ომის დასასრულის დასაწყისი". ის ადასტურებს, რომ ომის დასასრულებლად მოლაპარაკებები გრძელდება - "ჩვენ მას სულ უფრო ვუახლოვდებით".
8 მაისს, აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ რადიო თავისუფლების მიერ დასმულ შეკითხვას უკრაინაში ომის დასრულებაზე მოლაპარაკებების სტატუსზე, უპასუხა, რომ აშშ შეეცადა შეესრულებინა შუამავლის როლი, თუმცა "ამას არ მოუტანია ნაყოფიერი შედეგი, მრავალი მიზეზის გამო". რუბიომ დაადასტურა შუამავლობისთვის მზადყოფნა, "თუ ეს შეიძლება შედეგიანი იყოს".
"არ გვსურს ჩვენი დროის ფლანგვა, დროისა და ენერგიის ჩადება ძალისხმევაში, რომელიც წინ არ მიიწევს, მაგრამ თუკი დავინახავთ შუამავლობის შესაძლებლობას, რაც ორივე მხარეს დაახლოებს სამშვიდობო შეთანხმებასთან, ამას ვისურვებდით".
სახელმწიფო მდივანს მიაჩნია, რომ "ეს ომი არის ტრაგედია. ორივე მხარე ძალიან მძიმე ფასს იხდის ამისთვის, როგორც ეკონომიკური ისე, ცხადია, ადამიანურ დონეზე, ეს გამანადგურებელია. ჩვენ ამის წინააღმდეგები ვართ".
უკრაინაში ომის დასასრულებლად აშშ-ის საშუამავლო ძალისხმევის სტატუსი მარკო რუბიომ შეაფასა "სტაგნაციად".
9 მაისს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი მოსკოვში სამხედრო აღლუმის გამართვას გეგმავს, რომელიც სამხედრო ტექნიკის გარეშე გაიმართება. კრემლი უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომებს მიმართავს.
