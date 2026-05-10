პუტინმა დაასახელა პირობა რუსეთისა და სომხეთის „რბილი, ინტელიგენტური განქორწინებისთვის“

რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მიიჩნევს, რომ სომხეთის ხელისუფლებამ უნდა ჩაატაროს რეფერენდუმი ევროკავშირში გაწევრიანებისა და რუსეთთან სამომავლო ურთიერთობების საკითხზე.
მისი თქმით, სომხეთმა რაც შეიძლება მალე უნდა განსაზღვროს, რა სურს - ევროკავშირის წევრობა, თუ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირში დარჩენა.
„ჩვენ შესაბამის დასკვნებს გავაკეთებდით და წავიდოდით რბილი, ინტელიგენტური და ურთიერთსასარგებლო განქორწინების გზით“, — უთხრა პუტინმა ჟურნალისტებს.
რუსეთის პრეზიდენტი ასევე გამოვიდა ინიციატივით, სომხეთის ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილის საკითხი განხილულ იქნას ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის (ЕАЭС) უახლოეს სამიტზე, რომელიც 28–29 მაისს ასტანაში (ყაზახეთი) გაიმართება.
სომხეთმა და ევროპის კავშირმა სტრატეგიული პარტნიორობის დღის წესრიგს ხელი მოაწერეს 2025 წლის დეკემბერში.
2026 წლის 2 აპრილს ვლადიმირ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ სომხეთის ერთდროულად ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირსა და ევროკავშირში წევრობა შეუძლებელია.
პუტინის თქმით, სომხეთი რუსეთზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული არა მხოლოდ ვაჭრობის, არამედ რუსული ბუნებრივი მარაგების მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით.
პუტინის პასუხად სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა: „როდესაც პროცესები იმ დონემდე განვითარდება, რომ გადაწყვეტილების მიღება იქნება საჭირო [ევრაზიული კავშირი თუ ევროკავშირი], დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ, - ვგულისხმობ სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებს, - ამ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, მივიღებთ“
4-5 მაისს სომხეთმა ერთდროულად ორ სამიტს უმასპინძლა:
ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის სამიტი, რომელშიც ევროკავშირის წევრ 27 სახელმწიფოს წარმომადგენლის გარდა კიდევ 21 ქვეყანა მონაწილეობდა, მათ შორის დიდი ბრიტანეთის, უკრაინის, აზერბაიჯანის, თურქეთის, საქართველოს წარმომადგენლებიც.
სომხეთისა და ევროკავშირის პირველი სამიტი, რომელსაც სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი და ევროპული საბჭოს და ევროკომისიის პრეზიდენტები, ანტონიუ კოშტა და ურზულა ფონ დერ ლაიენი ხელმძღვანელობენ. სამიტის დღის წესრიგში იყო თანამშრომლობის გაფართოება თავდაცვის და უსაფრთხოების, ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, ციფრული ტექნოლოგიების და სხვა სფეროებში.
სამიტი სომხეთსა და ევროკავშირს შორის ახალი პოლიტიკური და ეკონომიკური შეთანხმებებით და ვიზალიბერალიზაციის აჩქარებით დასრულდა..
