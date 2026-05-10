ЭХО КАВКАЗА
შსს-მ გამოიძიება დაიწყო გელა მთივლიშვილზე თავდასხმის ფაქტზე

გელა მთივლიშვილი
გელა მთივლიშვილი

ჟურნალისტ გელა მთივლიშვილის თქმით, გადაცემის "ღია სივრცე" დასრულების შემდეგ, მას თავს დაესხა გადაცემის ერთ-ერთი სტუმარი გიორგი მარგებაძე, რის შედეგადაც სახეზე დაზიანებები მიიღო.

„ეთერიდან გამოსვლისთანავე თავს დამესხა ჰესების ლობისტი, „ქართული ოცნების“ მოძველბიჭო ელემენტი მარგებაძე. სახე მაქვს დაზიანებული. მივედი პოლიციაში. პასუხს აგებს!“ – დაწერა მთივლიშვილმა „ფეისბუკზე“

როგორც საგამოძიებო უწყებაში განაცხადეს, გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით, რაც ძალადობას გულისხმობს.

მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი მარგებაძემ, რომელსაც ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი თავდასხმაში ადანაშაულებს, ბრალდებას სოციალურ ქსელში უპასუხა.

„დასრულდა ეთერი; გამომიწვიეთ, გაგინეთ ორივეს, დასარტყმელად გამოიქაჩე – დაგასწარი. ჰესები? დიახ! რაც შეიძლება მეტი ჰესები ჩვენი ქვეყნის წარმატებისთვის!!!", - დაწერა გიორგი მარგებაძემ ფეისბუკზე.

