საქართველოს პატრიარქად მოსაყდრე შიო აირჩიეს

საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე დღეს, 11 მაისს, საქართველოს 142-ე პატრიარქად საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო (მუჯირი) აირჩიეს. გადაწყვეტილება მანგლისისა და თეთრიწყაროს მიტროლიტმა ანანიამ (ჯაფარიძე) გამოაცხადა, ის ხმების დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე იყო.
მიღებული ხმების თანაფარდობა
საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო (მუჯირი) - 22 ხმა;
მროველ-ურბნელი მიტროპოლიტი იობი (აქიაშვილი) - 9 ხმა;
ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი) - 7 ხმა;
ერთი ხმა გაუქმდა.
გაფართოებული კრება
მე-14 კრებას, რომელიც სამების ტაძარში ჩატარდა, კათოლიკოს-პატრიარქის ტახტის მოსაყდრე, მიტროპოლიტი შიო (მუჯირი) თავმჯდომარეობდა.
მან სხდომის დაწყებამდე შესავალი სიტყვა წარმოთქვა. ამონარიდი მისი სიტყვიდან.
"დღეს ისტორიული მოვლენის წინაშე ვდგავართ. ყოვლადწმინდა სამების ამ დიდებულ ტაძარში შეკრებილნი სრულად ვართ მინდობილნი ღვთის განგებულებას, რათა ერთობით და თანხმობით ავირჩიოთ საქართველოს მართლმადიდებლური სამოციქულო ავტოკეფალიური ეკლესიის ახალი მწყემსმთავარი. რა თქმა უნდა, თანამედროვე ცხოვრების ქარტეხილების, დიდი ისტორიული გამოცდილების და ღვთივ გამორჩეული პიროვნებების ღვაწლის ფონზე, განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა ჩვენი არჩევანი ღვთისა და ერის წინაშე, მაგრამ, ამავდროულად, ეს მოვალეობა გვაძლევს ძალას და იმედს, რომ უფლის შეწევნით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, რომელიც ყოველთვის იყო ერის გამაერთიანებელი, ჭეშმარიტი რწმენის, ქართული ენის, ტრადიციების და ისტორიული მეხსიერების დამცველი, კვლავაც ამ გზით გააგრძელებს გზას. მადლობა ღმერთს, რომ დღეს აქ შეკრებით, მშვიდობით და ერთობით ვაგრძელებთ ეკლესიისა და ერისთვის მსახურებას. უფალმან ძალი ერსა თვისსა მოსცეს, უფალმან აკურთხოს ერი თვისი მშვიდობით“, - თქვა მიტროპოლიტმა შიომ.
გაფართოებული კრების გახსნამდე, მიტროპოლიტმა საბა გიგიბერიამ პირველი სიტყვით მიმართა კრების მონაწილე 1200 დელეგატს. ისინი კენჭისყრაში არ მონაწილეობდნენ, ამის უფლება სინოდის 39 წევრს ჰქონდა.
სამების ტაძარში იმყოფება პატრიარქობის სამივე კანდიდატი:საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო (მუჯირი) მროველ-ურბნელი მიტროპოლიტი იობი (აქიაშვილი), ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი).
გაფართოებული კრების გახსნამდე, საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის სულის ილიას მეორის მოსახსენიებელი პანაშვიდი აღევლინა.
საქართველოს საპატრიარქოს მართვა-გამგეობის დებულების მიხედვით, გაფართოებულ კრებაზე სიტყვით გამოვდიდნენ საპატრიარქო ტახტის კანდიდატები. ასევე, თითო წარმომადგენელი მათი ეპარქიებიდან. რეგლამენტის მიხედვით საპატრიარქო კანდიდატებს სიტყვისთვის ეთმობოდან 5-წუთი, ხოლო დელეგატებს 3-წუთიანი.
კენჭისყრის პროცედურა
ხმის უფლების მქონე წევრს დაურიგდად ბიულეტენები სამი კანდიდატის ჩამონათვალით. არჩევანის გაკეთების შემდეგ, ბიულეტენი იდებოდა კონვერტში და თავსდებოდა ცენტრალურ ადგილას განთავსებულ გამჭვირვალე საარჩევნო ყუთში.
მართვა-გამგეობის დებულების მიხედვით, პირველსავე ტურში პატრიარქის გამოსავლენად საჭიროა 50%-ს +1 ხმა. ამ შემთხვევაში - 20 ხმა. თუ ვერცერთი კანდიდატი ვერ მოაგროვებდა 20 ხმას, მაშინ მეორე ტურში კენჭისყრა გაიმართებოდა ორი უპირატესი ხმის მქონე კანდიდატს შორის.
პატრიაქრის არჩევის აუცილებლობა განაპირობა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია II-ის გარდაცვალებამ - 2026 წლის 17 მარტს.
დღესვე ცნობილი გახდა რომ საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ინტრონიზაცია ხავალ 12 მაისს გაიმართება სვეტიცხოველში,
ამის შესახებ პატრიარქად არჩეულმა მიტროპოლიტმა შიომ განაცხადა
"ტრადიციის მიხედვით გამორჩევის შემდეგ პირველივე კვირას დიდი დღესასწაულზე უკვე უნდა იმსახუროს კათოლიკოს პატრიარქისმა, უახლოესი ასეთი დღესასწაული გახლავათ ხვალ. ეს არის წმინდა მოციქულ ანდრია პირველწოდებულის საქართველოსი შემოსვლის დღე და საქართველოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღე, ამიტომ ინტრონიზაცია შედგება ხვალ ვეტიცხოველში, მსახურება დაიწყება დილის 10:00 საათზე", - თქვა მიტროპოლიტმა შიომ.
