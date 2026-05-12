საელჩოები შიო III-ს პატრიარქად არჩევას ულოცავენ

„საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პატრიარქის პირველად არჩევა ისტორიული მოვლენაა. მას დიდ წარმატებას ვუსურვებთ და ველით საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან – მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ქრისტიანულ კონფესიასთან – ჩვენი საერთო კულტურული და ცივილიზაციური მიზნებისთვის თანამშრომლობას“, - წერია აშშ-ს საელჩოს ფეისბუკგვერდზე.
„იმ ეტაპზე, როდესაც მსოფლიოს ძალიან სჭირდება მორალური სიცხადე, შერიგება და იმედი, გვჯერა, რომ თქვენი უწმინდესობის სულიერი ხელმძღვანელობა და სიბრძნე შთაგონების წყარო იქნება ყველასთვის, ვინც ერთიანობას ეძებს გაურკვევლობისა და განხეთქილების დროს“, - წერია ევროკავშირის საელჩოს მისალოც ტექსტში.
„ვუსურვებთ მის უწმინდესობას მრავალჟამიერ და ნაყოფიერ მსახურებას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მორწმუნეთა საკეთილდღეოდ“, - წერს შვეიცარიის საელჩო.
„მიტროპოლიტ შიო მუჯირს, ამჟამად შიო III-ს, ვულოცავ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქად არჩევას და ვუსურვებ ყოველივე საუკეთესოს. „მწყემსეთ თქვენთვის მონდობილი ღვთის სამწყსო“, - დაწერა გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა სოციალურ ქსელ X-ში და ახალი აღთქმიდან ციტატის ნაწილი მოიყვანა.
- საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის 141-ე პატრიარქი, ილია II 17 მარტს მრავალპროფილურ კლინიკაში 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა;
- მან წლების წინ საკუთარ თანამოსაყდრედ შიო მუჯირი 2017 წლის 23 ნოემბერს დაასახელა;
- საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებულ კრებაზე 11 მაისს საქართველოს 142-ე პატრიარქად საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო (მუჯირი) აირჩიეს.
- გაფართოებული საეკლესიო კრების განმარტებით, ახალარჩეულ პატრიარქს შიო III ეწოდა.
- შიო მესამეს პატრიარქად არჩევა მიულოცეს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, პოლიტიკოსებმა, დიპლომატებმა, ასევე სასულიერო პირებმა.
- შიო მესამეს არჩევა მიულოცა კიევისა და სრულიად უკრაინის მიტროპოლიტმა ეპიფანემ.
ფორუმი