მოსკოვში შეზღუდვები დააწესეს ტერაქტების შესახებ ინფორმაციის პუბლიკაციაზე

მოსკოვის ხელისუფლებამ შეზღუდვები დააწესა ტერორისტული თავდასხმებისა და დრონებით თავდასხმების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებაზე, ნათქვამია პორტალზე mos.ru.
შეზღუდვები ვრცელდება ტექსტზე, ფოტოებსა და ვიდეოებზე, რომლებიც ასახავს ტერორისტული თავდასხმების შედეგებს, მათ შორის დრონებით თავდასხმების შედეგებს. ასეთი ინფორმაციის გამოქვეყნება დაშვებულია მხოლოდ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს, მოსკოვის მერის ან მოსკოვის მთავრობის ოფიციალური განცხადებების შემდეგ.
მერიის პრესრელიზში ნათქვამია, რომ აკრძალვა ვრცელდება სამთავრობო უწყებებზე, მედიასაშუალებებზე, საგანგებო სამსახურებზე, ორგანიზაციებსა და ქალაქის მაცხოვრებლებზე. თუმცა, ანტიტერორისტული კომისიის გადაწყვეტილებიდან გამოქვეყნებულ ამონარიდში მხოლოდ ფოტოებისა და ვიდეოების გავრცელების აკრძალვაა ნახსენები და არ მოიცავს რაიმე შეზღუდვას ტექსტური გამოცემების შესახებ, აღნიშნავს The Insider.
ხელისუფლებამ შეზღუდვები განმარტა ყალბი ამბების წინააღმდეგ ბრძოლისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის აუცილებლობით.
დარღვევები ადმინისტრაციული ჯარიმებით ისჯება: ფიზიკური პირებისთვის - 3000-დან 5000 რუბლამდე, თანამდებობის პირებისთვის - 30 000-დან 50 000 რუბლამდე, ხოლო იურიდიული პირებისთვის - 50 000-დან 200 000 რუბლამდე.
მსგავსი შეზღუდვები უკვე მოქმედებს რუსეთის ზოგიერთ რეგიონში.
