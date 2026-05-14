პეკინში გაიმართა სი ძინპინის და დონალდ ტრამპის შეხვედრა

14 მაისს აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი პეკინში შეხვდა ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს. სახალხო კრების(პარლამენტი) შენობაში მოლაპარაკება დაახლოებით ორ საათს გაგრძელდა.
შეხვედრის წინ დონალდ ტრამპს საზეიმო დახვედრა მოუწყვეს. აშშ-ის პრეზიდენტს ჩინეთის დედაქალაქში სამხედო პატივით დახვდნენ.
მოლაპარაკების დაწყების წინ დონალდ ტრამპმა სი ძინპინს მიმართა, რომ დიდი პატივია იყოს მისი მეგობარი და ჩინეთს და აშშ-ს ფანტასტიკური საერთო მომავალი აქვთ. თავის მხრივ, სი ძინპინმა თქვა, რომ აშშ და ჩინეთი პარტნიორები უნდა იყვნენ და არა მეტოქეები, რაც მომგებიანია არა მხოლოდ ორი სახელმწიფოს, არამედ მთელი მსოფლიოსთვისაც.
აშშ-ის პრეზიდენტთან ერთად შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო, ფინანსთა მინისტრი სკოტ ბესენტი, თავდაცვის მინისტრი პიტ ჰეგსეთი და კომპანიების, Tesla-ს და Apple-ის ხელმძღვანელები, ილონ მასკი და ტიმ კუკი.
დონალდ ტრამპი ჩინეთში სახელმწიფო ვიზიტით 13 მაისს ჩავიდა.
14 მაისს სი ძინპინმა დონალდ ტრამპს პეკინში დაათვალიერებინა მე-15 საუკუნის ძეგლი, ცის ტაძარი.
BBC-ს კორესპონდენტის ცნობით, სი ძინპინი იღიმებოდა, დონალდ ტრამპი კი გიდს ყურადღებით უსმენდა. შემდეგ ჩინეთის მეთაურმა აშშ-ის პრეზიდენტი მიიყვანა ადგილთან, სადაც კამერებთან ორი მამაკაცი იდგა (სავარაუდოდ, სახელმწიფო მედიის წარმომადგენლები).
მათ ტრამპს ჰკითხეს, როგორ მიმდინარეობდა მოლაპარაკება და ისაუბრეს თუ არა ტაივანზე. აშშ-ის პრეზიდენტმა მოლაპარაკებას შესანიშნავი უწოდა, ტაივანზე შეკითხვისთვის კი პასუხი არ გაუცია და საუბარი განაგრძო იმაზე, თუ რა შესანიშნავია ტაძარი და თავად ჩინეთი.
სახელმწიფოდ ნაწილობრივ აღიარებულ ტაივანს ჩინეთი თავის მეამბოხე პროვინციად მიიჩნევს. აშშ-ის წინა, პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაცია ტაივანის აქტიური მხარდამჭერი იყო.
