პალესტინელთა ავტონომიაში რეფორმები გაგრძელდება, არჩევნები ჩატარდება - პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი

პალესტინელთა ავტონომიის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა 14 მაისს პირობა დადო, რომ რეფორმებს გააგრძელებს. აბასმა განაცხადა, რომ მზად არის დიდი ხნის წინ გადადებული საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ჩასატარებლად.
აბასის „ფათაჰის“ პარტიამ სამდღიანი ყრილობა დაიწყო, რათა 10 წლის განმავლობაში პირველად აერჩია ახალი ცენტრალური კომიტეტი, მისი უმაღლესი ორგანო, ღაზის ომის შემდეგ არსებული ეგზისტენციალური პრობლემების ფონზე.
„ვადასტურებთ სრულ ვალდებულებას, გავაგრძელოთ მუშაობა ყველა იმ რეფორმის განხორციელებისთვის, რომლებსაც დაგპირდით... ჩვენ მზად ვართ, ჩავატაროთ საპრეზიდენტო და საკანონმდებლო არჩევნები“, - განაცხადა აბასმა კონგრესისადმი მიმართვაში, თუმცა არ დაუკონკრეტებია კენჭისყრის ვადები.
„პალესტინელი ხალხი ერთადერთი ხალხია მსოფლიოში, რომელიც ოკუპაციის ქვეშ ცხოვრობს. დღეს ჩვენი ყრილობის ჩვენი სამშობლოს მიწაზე ჩატარება ადასტურებს ჩვენს გადაწყვეტილებას, გავაგრძელოთ დემოკრატიული გზა და გავუხსნათ გზა ახალგაზრდებსა და ქალებს“, - თქვა 90 წლის ვეტერანმა ლიდერმა.
აბასი და პალესტინის ავტონომია მზარდი ზეწოლის ქვეშ არიან შეერთებული შტატების, ევროკავშირისა და არაბული სახელმწიფოების მხრიდან რეფორმების განხორციელებისა და არჩევნების ჩატარების საკითხებში, კორუფციის, პოლიტიკური სტაგნაციისა და პალესტინელებს შორის ამ ორგანოს ლეგიტიმურობის და ავტორიტეტის შემცირების ფართოდ გავრცელებული ბრალდებების ფონზე.
“ფათაჰის” ცენტრალური კომიტეტი, სავარაუდოდ, აბასის შემდგომ ეპოქაში მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს, რადგან ბევრი დამკვირვებელი ფიქრობს, რომ თანამდებობაზე ორ ათწლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში მმართველობის შემდეგ, ის შესაძლოა საბოლოოდ გადადგეს, მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობს მკაფიო მემკვიდრე.
“ფათაჰი” ისტორიულად არის PLO-ს, პალესტინის განთავისუფლების ორგანიზაციის, მთავარი კომპონენტი, რომელიც მოიცავს პალესტინის ფრაქციების უმეტესობას, მაგრამ გამორიცხავს ისლამისტურ დაჯგუფებებს, ჰამასს და ისლამურ ჯიჰადს.
ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, პარტიის პოპულარობა და გავლენა შემცირდა შიდა დაპირისპირებისა და ისრაელ-პალესტინის სამშვიდობო პროცესის სტაგნაციის გამო საზოგადოების მზარდი იმედგაცრუების ფონზე.
იმედგაცრუების განცდამ გამოიწვია მხარდაჭერის ზრდა მეტოქე ჰამასისა (აშშ-ში და ევროკავშირში ტერორისტულად გამოცხადებული), რომელმაც 2006 წლის არჩევნებში ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე უზარმაზარი პოლიტიკური წარმატება მოიპოვა. ფრაქციული ბრძოლის შემდეგ “ფათაჰი” თითქმის მთლიანად განიდევნა ღაზის სექტორიდან.
ყრილობას ესწრება "ფათაჰის" დაახლოებით 2 580 წევრი, რომელთა უმეტესობა რამალაში ცხოვრობს, თუმცა რამდენიმე ასეული ასევე გაფანტულია ღაზაში, კაიროსა და ბეირუთში.
“ფათაჰი”არის პალესტინის ხელისუფლების მთავარი პარტია, რომელიც საზღვარგარეთ ღაზის სექტორის აღდგენისა და მართვის ბუნებრივ პარტნიორად არის აღიარებული, ისრაელისა და ჰამასის დამანგრეველი ომის შემდეგ.
თუმცა “ფათაჰი” ამ ტერიტორიაზე გარიყულად რჩება და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ არაერთხელ განაცხადა, რომ მას, პალესტინის ადმინისტრაციას და ჰამასს არანაირი როლი არ ექნებათ ომისშემდგომ მმართველობაში.
პალესტინელთა ავტონომიაში რეფორმები გაგრძელდება, არჩევნები ჩატარდება - პრეზიდენტი მაჰმუდ აბასი
