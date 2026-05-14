ჰორმუზის სრუტის მახლობლად გემზე თავდასხმაზე იტყობინებიან, როცა ტრამპი სი ძინპინთან ირანის საკითხს განიხილავს

ტრამპისა და სი ძინპინის შეხვედრის შემდეგ, თეთრი სახლის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ლიდერები შეთანხმდნენ, სრუტე უნდა გაიხსნას და ირანმა არასდროს უნდა მიიღოს ბირთვული იარაღი. ჩინეთი ახლოსაა ირანთან და მისი ნავთობის მთავარი იმპორტიორია.
პეკინში, CNBC-თან ინტერვიუში, აშშ-ის ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ მისი აზრით, ჩინეთი „ყველაფერს გააკეთებს“ სრუტის გახსნაში დასახმარებლად, რაც, მისი თქმით, „დიდწილად მათ ინტერესებშია“.
თუმცა, ომის დასრულების დიპლომატია გასული კვირიდან შეჩერდა, როდესაც ირანმა და შეერთებულმა შტატებმა ერთმანეთის შეთავაზებები უარყვეს და დარჩნენ თავდაპირველ მოთხოვნებზე, რომლებსაც ორივე „წითელ ხაზებად“ მიიჩნევს.
ირანმა პრაქტიკულად ჩაკეტა ჰორმუზის სრუტე ყველა გემისთვის საკუთარი გემების გარდა მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა ომი დაიწყეს მის წინააღმდეგ ორ-ნახევარი თვის წინ, რამაც მსოფლიო ენერგომომარაგების ისტორიაში ყველაზე დიდი შეფერხება გამოიწვია. აშშ-მა გასულ თვეში დაბომბვა შეაჩერა, თუმცა ირანის ნავსადგურებს ბლოკადა დაუწესა.
სავაჭრო გზაზე მომხდარი ბოლო ინციდენტის დროს, ინდოეთმა განაცხადა, რომ მის ერთ-ერთ გემს ომანის სანაპიროსთან თავს დაესხნენ. ინდოეთმა დამატებითი დეტალები არ გაამხილა, თუმცა განაცხადა, რომ ეკიპაჟის ყველა წევრი უსაფრთხოდ იყო.
ამისგან დამოუკიდებლად, ბრიტანეთის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტო UKMTO-მ 14 მაისს განაცხადა, რომ პერსონალი, რომელსაც არ ჰქონდა უფლებამოსილება“ ავიდა არაბთა გაერთიანებული საამიროების ფუჯაირას ნავსადგომის სანაპიროსთან მდგომ გემზე და ის ირანის მიმართულებით წაიყვანა. გასულ კვირას გამოქვეყნებულ გაფართოებულ რუკაზე ირანმა თავისი კონტროლის ქვეშ მონიშნა სანაპიროს ეს ნაწილი.
ირანი ბოლო დროს, საგანგებო შეთანხმებების საფუძველზე, ხანდახან გემებს სრუტეში გავლის საშუალებას აძლევს. ოთხშაბათს მან იაპონური ტანკერი გაუშვა. 14 მაისს მისმა საინფორმაციო სააგენტო Fars-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შეთანხმება არსებობს ჩინური გემების გავლის შესახებ.
ირანის სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენელმა ასღარ ჯაჰანგირმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ „ამერიკული ტანკერების“ დაკავება, რომლებიც ირანის რეგულაციებს არღვევენ, როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამისად ხორციელდება.
ირანის თებერვლის ბოლოდან ექვსკვირიანი ინტენსიური დაბომბვის შემდეგ, შეერთებულმა შტატებმა და ისრაელმა ერთ თვეზე მეტი ხნის წინ შეაჩერეს თავიანთი კამპანია, რათა დაწყებულიყო, როგორც ტრამპმა უწოდა, დაპირებული სამშვიდობო მოლაპარაკებები. თუმცა, გასულ თვეში პაკისტანში მოლაპარაკებების ერთი რაუნდის შემდეგ, მცირე პროგრესი შეინიშნებოდა და შემდგომი პირისპირ შეხვედრები აღარ შედგა.
ვაშინგტონს სურს, რომ თეირანმა ურანის მარაგი გადასცეს და უარი თქვას მის შემდგომ გამდიდრებაზე. ირანი სანქციების მოხსნას, ომის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას და სრუტეზე კონტროლის აღიარებას ითხოვს.
ტრამპის ჩინეთში ვიზიტი, რომელიც თავდაპირველად მარტის ბოლოსთვის იყო დაგეგმილი, ომის გამო გადაიდო იმ დროს, როდესაც ტრამპი მის სწრაფ დასრულებას წინასწარმეტყველებდა. საბოლოოდ, ის მაშინ გაემგზავრა, როცა წინააღმდეგობა ჯერ კიდევ გადაუჭრელი იყო, რამაც ჩრდილი მიაყენა აშშ-ის პრეზიდენტის თითქმის ათი წლის განმავლობაში პირველ ვიზიტს.
ფორუმი