გამოცემის ცნობით, ბომბი (FAB-500) არ აფეთქებულა, მხოლოდ დაახლოებით 25 მეტრი სიგრძის რკინიგზის ლიანდაგი დააზიანა.
ვიაჩესლავ გლადკოვმა, რომელიც 13 მაისის შუადღისას ჯერ კიდევ ბელგოროდის ოლქის გუბერნატორის თანამდებობას იკავებდა, განაცხადა, რომ რაზუმნოესა და ტომაროვკას შორის მოძრავი სამგზავრო მატარებელი ლიანდაგიდან გადავიდა, რადგან რკინიგზას დაახლოებით ორი მეტრის სიგრძის ლიანდაგი არ ჰქონდა. ავარიის დროს მატარებელში იმყოფებოდა 15 ადამიანი, დაშავდა ერთი ქალი, რომელიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
გლადკოვმა თავდაპირველად დაწერა, რომ მატარებლის ლიანდაგიდან გადასვლა შესაძლოა რკინიგზის ლიანდაგზე მომხდარი აფეთქებით ყოფილიყო გამოწვეული, თუმცა მოგვიანებით ეს ვერსია წაშალა.
MNS-ის ცნობით, შემთხვევის ადგილზე გაგზავნეს თავდაცვის სამინისტროს გამნაღმველები. მათ ამოიღეს და გააუვნებლეს FAB-500, ხოლო საბრძოლო მასალას განადგურებისთვის პოლიგონზე გაგზავნიან.
Astra-ს ცნობით, 2026 წლის დასაწყისიდან რუსულმა ძალებმა შემთხვევით ჩამოაგდეს სულ ცოტა, 24 საჰაერო ბომბი რუსეთისა და ოკუპირებული უკრაინის რეგიონებში. მსგავსი ინციდენტები ადრეც მომხდარა. მაგალითად, 2024 წლის ნოემბერში რუსულმა თვითმფრინავმა ბომბი ჩამოაგდო ბელგოროდის ოლქის იაკოვლევსკის საქალაქო რაიონის სოფელ ბიკოვკის სკოლაში. ბომბმა სკოლის შენობის სახურავში გაიარა და მესამე სართულზე მდებარე საკლასო ოთახში გაჩერდა. „პეპელ“-ის ცნობით, შენობის ერთ-ერთ კედელში ბზარი გაჩნდა.
რუსეთში ბელგოროდთან ავიაგამანადგურებელს ბომბი ჩამოუვარდა - მატარებელი ლიანდაგიდან გადავიდა
რუსულმა გამანადგურებელს 13 მაისს, საბრძოლო მისიის შესრულებისას, ბელგოროდის ოლქის იაკოვლევსკის რაიონში რკინიგზის ლიანდაგზე საავიაციო ბომბი ჩამოუვარდა, რის შედეგადაც მატარებელი ლიანდაგებიდან გადავიდა, იტყობინება MNS-ი წყაროზე დაყრდნობით.
გამოცემის ცნობით, ბომბი (FAB-500) არ აფეთქებულა, მხოლოდ დაახლოებით 25 მეტრი სიგრძის რკინიგზის ლიანდაგი დააზიანა.
ფორუმი