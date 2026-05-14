სასკოლო ფორმების შესაძენად ბაზრის კვლევა ახლიდან გამოცხადდება

„2026 წლის 14 მაისს [დღეს] ბაზრის კვლევის პროცესში კომპანიამ, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი წარმოადგინა, ბაზრის კვლევით გათვალისწინებული მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა და შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა“, - აცხადებენ სამინისტროში.
2026 წლის 5 თებერვალს „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილების საფუძველზე 2026–2027 სასწავლო წლიდან საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის სასკოლო ფორმის ტარება სავალდებულო ხდება.
ამ მიზეზით სამინისტროს დაქვემდებარებულმა შპს „საგანმანათლებლო რესურსებმა“ 1 801 000 ცალი სასკოლო ფორმის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების დასადგენად კვლევა 3 აპრილს გამოაცხადა, 29 აპრილს შესყიდვების სააგენტოს ინფორმაცია მიაწოდა, საიდანაც ირკვეოდა, რომ ამაში 44 მილიონ 900 000 ლარი დაიხარჯებოდა.
ფორმები ორ ეტაპად უნდა შეკერილიყო: პირველ ეტაპზე (31 ივლისამდე) უნდა შეიკეროს ტანსაცმლის 30%, მეორეზე (20 აგვისტო) - დანარჩენი ნაწილი.
- გოგოს პიჯაკი - 292 000 ცალი;
- ბიჭის პიჯაკი - 308 000 ცალი;
- გოგოს შარვალი - 438 000 ცალი;
- ბიჭის შარვალი - 616 000 ცალი;
- ქვედაბოლო მუხლამდე - 146 000 ცალი;
- ქვედაბოლო გრძელი - 1000 ცალი.
„ქართული ოცნების“ მთავრობის სასკოლო განათლების რეფორმა 8 მთავარ ცვლილებას მოიცავს, მათგან ერთ-ერთი I-VI კლასებში მოსწავლეებისთვის სასკოლო ფორმების შემოღებას გულისხმობს.
