მინისტრების, მერებისა და გუბერნატორების მოადგილეებს „სტიმულირებისთვის“ ფინანსურ ჯილდოს მისცემენ

შეიცვლება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ კანონის მე-20 მუხლი, რომელშიც ახლა წერია: „სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირს და პოლიტიკური თანამდებობის პირს სახელფასო დანამატი არ ეძლევათ“.
ვის შეეძლება ფულადი ჯილდოს მიღება?
- მინისტრის მოადგილეს;
- აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების მინისტრების მოადგილეებს;
- სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილეებს;
- მერის მოადგილეს.
რა შემთხვევაში წაახალისებენ მაღალჩინოსანს?
კანონპროექტის მიხედვით, მინისტრს, მერსა და გუბერნატორს მოადგილის წახალისება შეეძლება, თუკი დაქვემდებარებული პირი შეასრულებს:
- ზეგანაკვეთურ სამუშაოს ან/და დამატებითი ფუნქციებს;
- მათ შორის, ღამის საათებში, დასვენების/უქმე დღეს და ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველ სამუშაო პირობებში საქმიანობისათვის.
- დანამატი შეიძლება გაიცეს მხოლოდ ზემდგომის გადაწყვეტილებით.
რამდენი შეიძლება იყოს დანამატი?
- სახელფასო დანამატის წესებს ადგენს "საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ კანონის 26-ე მუხლი, რომლის მიხედვითაც:
- დანამატი არ უნდა აღემატებოდეს 1 თვის ხელფასს;
- წლის განმავლობაში ჯამში შეიძლება გაიცეს წლიური ხელფასის 20%.
კანონპროექტი დაჩქარებული სახით არ განიხილება, თუმცა ამოქმედდება გამოქვეყნებისთანავე.
