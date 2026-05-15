მინისტრების, მერებისა და გუბერნატორების მოადგილეებს „სტიმულირებისთვის“ ფინანსურ ჯილდოს მისცემენ

კანონი გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედდება.
„ქართული ოცნების“ მთავრობა პარლამენტს მიმართავს საკანონმდებლო ინიციატივით, რომლის მიხედვითაც, სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირებს სახელფასო დანამატისა და ფულადი ჯილდოს მიღება შეეძლებათ. 

შეიცვლება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ კანონის მე-20 მუხლი, რომელშიც ახლა წერია: „სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირს და პოლიტიკური თანამდებობის პირს სახელფასო დანამატი არ ეძლევათ“.

ვის შეეძლება ფულადი ჯილდოს მიღება?

  • მინისტრის მოადგილეს;
  • აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების მინისტრების მოადგილეებს;
  • სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილეებს;
  • მერის მოადგილეს.

რა შემთხვევაში წაახალისებენ მაღალჩინოსანს?

კანონპროექტის მიხედვით, მინისტრს, მერსა და გუბერნატორს მოადგილის წახალისება შეეძლება, თუკი დაქვემდებარებული პირი შეასრულებს:

  • ზეგანაკვეთურ სამუშაოს ან/და დამატებითი ფუნქციებს;
  • მათ შორის, ღამის საათებში, დასვენების/უქმე დღეს და ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველ სამუშაო პირობებში საქმიანობისათვის.
  • დანამატი შეიძლება გაიცეს მხოლოდ ზემდგომის გადაწყვეტილებით.

რამდენი შეიძლება იყოს დანამატი?

  • სახელფასო დანამატის წესებს ადგენს "საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ კანონის 26-ე მუხლი, რომლის მიხედვითაც:
  • დანამატი არ უნდა აღემატებოდეს 1 თვის ხელფასს;
  • წლის განმავლობაში ჯამში შეიძლება გაიცეს წლიური ხელფასის 20%.

კანონპროექტი დაჩქარებული სახით არ განიხილება, თუმცა ამოქმედდება გამოქვეყნებისთანავე.

