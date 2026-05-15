სასაცილოა სააკაშვილის ამ კონტექსტში განხილვა - კობახიძე კიევი-თბილისის მოლაპარაკებებზე

2026 წლის 15 მაისს ჟურნალისტების კითხვაზე, - „სააკაშვილზე არ უსაუბრია თქვენთან არავის [უკრაინიდან], მათ შორის არც ზელენსკის“? - ირაკლი კობახიძემ უპასუხა:
„ჩვენთვის ვერ იქნება ასეთი თემები საინტერესო“.
„ჯერ საერთოდ სასაცილოა სააკაშვილის ამ კონტექსტში განხილვა, რომელიც არის ეთნიკურად ქართველი და რომელმაც ჯერ უკრაინას დაუშავა ბევრი რამ, ხოლო უფრო ადრე - დაუშავა საქართველოს ბევრი რამ“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.
მან მიხეილ სააკაშვილის „კრიმინალი უწოდა“ და განაცხადა: „ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებს არ აქვს ერთწლიანი და ორწლიანი ისტორია. ასეთ პირობებში, ეთნიკურად ქართველი კრიმინალის განხილვა რაიმე სახის წინაპირობად არის სრულიად გამორიცხული“, - თქვა პრემიერმა.
მანამდე, სანამ სააკაშვილზე დაზუსტებას სთხოვდნენ, განაცხადა: „ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველა თემასთან დაკავშირებით ვიმსჯელოთ, წინაპირობებით ჩვენ ერთმანეთს ვერ ვესაუბრებით. უნდა შედგეს უბრალოდ ჯანსაღი დისკუსია ყველა საკითხთან დაკავშირებით“.
თბილისი-კიევის ურთიერთობა და სააკაშვილის საკითხი
- 15 მაისს მოლდოვაში გამართეს შეხვედრა საქართველოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, მაკა ბოჭორიშვილმა და ანდრიი სიბიჰამ.
- ეს ბოლო ორ კვირაში ორი ქვეყნის მინისტრების რიგით მესამე საუბარია (სატელეფონო საუბრის ჩათვლით), - რაც 2022 წელს რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ არ მომხდარა.
- 4 მაისს - ერევანში ერთმანეთს შეხვდნენ „ქართული ოცნების“ მთავრობის მეთაური ირაკლი კობახიძე და უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი.
მიხეილ სააკაშვილი ერთ-ერთი ის ფაქტორია, რაც უკრაინა-საქართველოს ურთიერთობებს განაპირობებს. იგი უკრაინის მოქალაქეა და მაღალ თანამდებობას იკავებდა პრეზიდენტ ზელენსკის გუნდში.
სწორედ მიხეილ სააკაშვილის საკითხი - მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება - დაასახელა კიევმა მიზეზად, როდესაც 2023 წელს უკრაინაში მყოფ საქართველოს ელჩს ქვეყნის დატოვება მოსთხოვა.
კიევი-თბილისის ბოლოდროინდელი კონტაქტების შემდეგ, 2026 წლის 8 მაისს, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მრჩეველმა, მიხაილო პოდოლიაკმა:
- „ტვ პირველთან" ისაუბრა თბილისსა და კიევს შორის ბოლო პერიოდში მაღალ დონეზე კონტაქტების აღდგენის ნიშნებზე და ახსენა „ჰუმანიტარული საკითხებიც“;
- „ჰუმანიტარული მოტივებიდან გამომდინარე, ისტორიული პერსპექტივიდან გამომდინარე, გვინდა, რომ სააკაშვილი დაბრუნდეს უკრაინაში“, - განაცხადა მან. ალტერნატივად სააკაშვილის სხვა ქვეყანაში გაშვება დაასახელა.
- „ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რადგან სააკაშვილი არის უკრაინის მოქალაქე, მისი პატიმრობა არ არის საქართველოს პრობლემა, ეს არის რუსეთის ფედერაციის პრობლემა“, - განაცხადა პოდოლიაკმა.
პოდოლიაკმა ასევე განაცხადა, რომ სააკაშვილის გათავისუფლება „ხელს შეუწყობს ურთიერთობების დათბობას არა მხოლოდ უკრიანასთან, ასევე სხვა ევროპულ ქვეყნებთან“.
საქართველოში მიმდინარე სხვადასხვა სასამართლო პროცესის დასრულების შედეგად, სააკაშვილს, რომელიც 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან არის პატიმრობაში, 2034 წლის 1 აპრილამდე უწევს პატიმრობა.
