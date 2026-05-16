NYT: აშშ და ისრაელი ირანის წინააღმდეგ ომის განახლებისთვის ემზადებიან

გაზეთის ცნობით, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის უახლოესმა თანაშემწეებმა მოამზადეს გეგმები ირანის წინააღმდეგ ახალი დარტყმებისთვის, იმ შემთხვევისთვის, თუ ვაშინგტონი გადაწყვეტს კონფლიქტის ჩიხიდან გამოსვლას ესკალაციის გზით.
განხილულ ვარიანტებს შორისაა ირანის სამხედრო ობიექტებისა და ინფრასტრუქტურის უფრო მასშტაბური დაბომბვა, ასევე შესაძლო სახმელეთო ოპერაცია, რომელშიც სპეციალური ძალები მიიღებენ მონაწილეობას მიწისქვეშა ბირთვულ ობიექტებში გამდიდრებული ურანის მარაგების მოსაძებნად. NYT აღნიშნავს, რომ ასეთი ოპერაცია ათასობით ჯარისკაცს მოითხოვს.
გაზეთი იხსენებს, რომ მარტში ახლო აღმოსავლეთში განლაგდა აშშ-ის რამდენიმე ასეული სპეციალური დანიშნულების რაზმის ჯარისკაცი. რეგიონში ასევე რჩება 50 000-ზე მეტი ამერიკელი ჯარისკაცი, ორი ავიამზიდი, ესკადრის ნაღმოსნები და ათობით საბრძოლო თვითმფრინავი. თავად ტრამპს ჯერ არ მიუღია საბოლოო გადაწყვეტილება, მაგრამ ჩინეთიდან დაბრუნების შემდეგ მან ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სამშვიდობო დარეგულირების შესახებ ირანის მიერ შემოთავაზებული ბოლო წინადადება მას ხელს არ აძლევს.
„ან გარიგებას მიაღწევენ, ან დამარცხდებიან“, თქვა აშშ-ის პრეზიდენტმა.
თეირანმა უკვე განაცხადა, რომ მზადაა „უპასუხოს ნებისმიერ აგრესიას“. ირანის პარლამენტის სპიკერმა მოჰამედ ღალიბაფმა დაწერა, რომ ირანი „მზადაა ყველა ვარიანტისთვის“.
The New York Times-ის ცნობით, შუამავლები ამჟამად ცდილობენ მიაღწიონ კომპრომისს, რომელიც შესაძლებელს გახდის ჰორმუზის სრუტის გახსნას და შემდგომი ესკალაციის თავიდან აცილებას.
აშშ-მა და ისრაელმა 28 თებერვალს დაიწყეს ირანზე დარტყმები ქვეყნის ბირთვული და სარაკეტო შესაძლებლობების განადგურების მიზნით. ირანის ლიდერების უმეტესობა დაიღუპა. თავის მხრივ ირანმა დარტყმები განახორციელა სპარსეთის ყურის ქვეყნების წინააღმდეგ და ასევე დახურა ჰორმუზის სრუტე, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ენერგორესურსების გლობალური ბაზრებისთვის. ამან გამოიწვია მსოფლიოში ნავთობისა და გაზის ფასების ზრდა.
