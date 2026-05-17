ზელენსკი აცხადებს, რომ უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის მოსკოვის ოლქს შეუტიეს

„ჩვენი რეაქციები რუსეთის მიერ ომის გახანგრძლივებასა და ჩვენს ქალაქებსა და სოფლებზე მის თავდასხმებზე სრულიად გამართლებულია“, - განაცხადა ზელენსკიმ X-ში.
„უკრაინის სახელმწიფო საზღვრიდან მანძილი 500 კილომეტრზე მეტია. რუსეთის საჰაერო თავდაცვის კონცენტრაცია მოსკოვის რეგიონში ყველაზე მაღალია. მაგრამ ჩვენ მათ გადავლახავთ” თქვა ზელენსკიმ და მიმართა რუსეთის მოქალაქეებს, „...ჩვენ ცხადად ვეუბნებით რუსებს: მათმა სახელმწიფომ ომი უნდა დაასრულოს“.
17 მაისს, ხელისუფლების ცნობით, რუსეთის წინააღმდეგ დრონებით ფართო იერიში განხორციელდა, 600 უკრაინული დრონი დაესხა თავს, რის შედეგადაც მოსკოვის რეგიონში სამი და ბელგოროდის რეგიონში ერთი ადამიანი დაიღუპა.
„ქალი დაიღუპა კერძო სახლზე უპილოტო საფრენი აპარატის შეჯახების შედეგად. კიდევ ერთი ადამიანი ნანგრევების ქვეშაა მოქცეული“, - დაწერა მოსკოვის რეგიონის გუბერნატორმა ანდრეი ვორობიოვმა Telegram-ზე და დასძინა, რომ დილით ადრე მომხდარმა თავდასხმამ ასევე ორი მამაკაცის სიცოცხლე შეიწირა.
„დილის 3 საათიდან საჰაერო თავდაცვის ძალები დედაქალაქის რეგიონზე მასშტაბური უპილოტო საფრენი აპარატის თავდასხმას იგერიებენ“, - თქვა მან და დასძინა, რომ ოთხი ადამიანი დაიჭრა და ინფრასტრუქტურული ობიექტები დაბომბეს.
ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 15 მაისს პირობა დადო, რომ კიდევ უფრო მეტ საპასუხო დარტყმას განახორციელებდა, კიევზე რუსეთის თავდასხმიდან ერთი დღის შემდეგ, რომლის დროსაც 24 ადამიანი დაიღუპა და დაახლოებით 50 დაშავდა.
