უკრაინაზე დრონებით და რაკეტებით შეტევა იყო

დნიპრო უკრაინის იმ ქალაქებს შორისაა, რომლებსაც რუსეთის ჯარები დრონებით და რაკეტებით ყველაზე ხშირად უტევენ
რუსეთის ჯარებმა 18 მაისს უკრაინაზე შეტევა მიიტანეს უპილოტო საფრენი აპარატებით და რაკეტებით. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, მშვიდობიანი მოქალაქეები დაშავდნენ დნიპროსა და ოდესაში.

დნეპროპეტროვსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ოლექსანდრ განჟას ცნობით, სარაკეტო დარტყმა იყო ქალაქ დნიპროს ერთ-ერთ საცხოვრებელ რაიონზე. დაშავდა სულ მცირე 9 ადამიანი, მათ შორის 10 წლის ბიჭი. დაზიანებულია სახლები.

განჟამ ტელეგრამ-არხზე გამოაქვეყნა შედეგების ამსახველი ფოტოები.

უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო ოდესაზე. ქალაქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერჰი ლისაკის ინფორმაციით. დაშავდა ორი ადამიანი, მათ შორის 11 წლის ბიჭი. დაზიანებულია სახლები და ლიცეუმის და საბავშვო ბაღის შენობები.


