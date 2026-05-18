უკრაინაზე დრონებით და რაკეტებით შეტევა იყო

დნეპროპეტროვსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ ოლექსანდრ განჟას ცნობით, სარაკეტო დარტყმა იყო ქალაქ დნიპროს ერთ-ერთ საცხოვრებელ რაიონზე. დაშავდა სულ მცირე 9 ადამიანი, მათ შორის 10 წლის ბიჭი. დაზიანებულია სახლები.
განჟამ ტელეგრამ-არხზე გამოაქვეყნა შედეგების ამსახველი ფოტოები.
უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა იყო ოდესაზე. ქალაქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ სერჰი ლისაკის ინფორმაციით. დაშავდა ორი ადამიანი, მათ შორის 11 წლის ბიჭი. დაზიანებულია სახლები და ლიცეუმის და საბავშვო ბაღის შენობები.
ფორუმი