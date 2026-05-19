პეკინში ვიზიტის წინ პუტინმა ჩინეთის მოქალაქეებს მიმართა

კრემლმა პუტინის ვიზიტის წინ გამოაქვეყნა მისი ვიდეომიმართვა ჩინეთის მოქალაქეებისადმი. პუტინის განცხადებით, რუსეთ-ჩინეთის ურთიერთობამ „უპრეცედენტო დონეს“ მიაღწია, აქტიურად ვითარდება კონტაქტები პოლიტიკის, ეკონომიკის და თავდაცვის სფეროებში, სავაჭრო ბრუნვა იზრდება და დიდი ხანია გადააჭარბა 200 მილიარდ დოლარს და მიესალმებიან ორ ქვეყანას შორის უვიზო მიმოსვლას.
პუტინის განცხადებით, რუსეთ-ჩინეთის მჭიდრო სტრატეგიული კავშირი „მნიშვნელოვან მასტაბილიზებელ როლს ასრულებს მსოფლიო არენაზე“ და მათი „მეგობრობა“ არავის წინააღმდეგ მიმართული არ არის.
უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი, დამანგრეველი ომის წამომწყები პუტინის თანახმად, რუსეთი და ჩინეთი მუშაობენ „მშვიდობის საქმისა და საყოველთაო კეთილდღეობისთვის“ და „კოორდინირებულად“ მოქმედებენ „საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს წესდების დასაცავად".
პეკინში პუტინის ვიზიტის წინ მისმა თანაშემწე იური უშაკოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთის და ჩინეთის ლიდერები განიხილავენ ორმხრივი ურთიერთობების ყველაზე მნიშვნელოვან და მგრძნობიარე საკითხებს.
