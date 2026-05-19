კალაძე „სამძიმარს“ უცხადებს გერმანელებს ზაარბრიუკენის მიერ თბილისთან კავშირის გაწყვეტის შემდეგ

ცნობები იმის შესახებ, რომ 1975 წელს თბილისთან დაძმობილებული გერმანული ქალაქი საქართველოს დედაქალაქთან მეგობრობას წყვეტს, გერმანულ მედიაში 18 მაისს გაჩნდა. ადგილობრივი გამოცემის, Zaarbrucken Zeitung-ის ინფორმაციით, ქალაქის საბჭო მეგობრობის შეწყვეტის საკითხზე ხუთშაბათს, 21 მაისს იმსჯელებს.
ზაარბრიუკენის ამ გადაწყვეტილების ფონია გერმანიის მთავრობის მხრიდან საქართველოსთან ხელისუფლებასთან შემცირებული თანამშრომლობა და პროექტები საქართველოში ანტიდასავლური რიტორიკის გაძლიერების, დემოკრატიის მკვეთრი უკუსვლის და ევროინტეგრაციის შეწყვეტის შემდეგ.
"თბილისის მერი, სადაც საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით მესამედი ცხოვრობს, არის არა მხოლოდ დედაქალაქის მთავრობის ხელმძღვანელი, არამედ პარტია ქართული ოცნების გენერალური მდივანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის მხარს უჭერს და იზიარებს პასუხისმგებლობას საქართველოში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე" - ადგილობრივი გამოცემა ზაარბრიუკენის ქალაქის ხელმძღვანელობის ამ პოზიციით ხსნის გადაწყევეტილებას თბილისთან ურთიერთობის გაწყვეტის შესახებ.
რადიო თავისუფლებამ თბილისის მერიის პრესსამსახურში იკითხა, კახა კალაძის ფეისბუკზე გამოქვეყნებული "სამძიმრის წერილი" უნდა მიგვეღო მერიის პოზიციად თუ ინსტიტუციური პასუხიც იქნებოდა მერიის მხრიდან გერმანულ ქალაქთან დასრულებული მეგობრობის შესახებ. პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ გვეხელმძღვანელა კალაძის პოსტით.
"სამწუხაროდ, „დიფ სთეითის“ მორჩილი გერმანული ბიუროკრატიის გადაწყვეტილებების გამო, ისტორიული მეგობრობაც კი პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი ხდება" - წერს კალაძე გერმანელი ხალხისადმი დაწერილ "სამძიმრის წერილში", სადაც ის გერმანიას "ჭაობში ჩაფულულად" და "უდიდესი გამოწვევების წინაშე" მდგარ სახელმწიფოდ წარმოაჩენს, რომელსაც "სოციალური დაძაბულობა და ღირებულებით კრიზისი", "კრიმინალის კატასტროფულად გაზრდილი მაჩვენებელი" და "დემოგრაფიული პრობლემები" აწუხებს. კალაძე თვლის, რომ ამ ვითარებაში უცნაურია, გერმანელი ბიუროკრატები საქართველოსთვის რომ იცლიან.
კალაძე ამ წერილში ახსენებს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში დემონსტრანტებზე ძალადობასაც სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც ქართული ოცნების ლიდერების რიტორიკაში პირველად დღეს, 19 მაისს გაჩნდა, როცა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ მან მთავრობის სახელით მიმართა ევროპულ სტრუქტურებს კითხვებით. კობახიძის თქმით, ამავე წერილში დაგმობილია დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენში „პოლიციის მიერ დემონსტრანტებზე ძალადობა“.
რაში გამოიხატებოდა ქალაქებს შორის მეგობრობა
თბილისს ამ დროისთვის 10-ზე მეტი დაძმობილებული ქალაქი ჰყავს სხვადასხვა ქვეყნიდან - მათ შორის პირველი მეგობარი სწორედ ზაარბრიუკენი იყო. ამ მეგობრობის ნიშანია თბილისის ცენტრში, მშრალ ხიდთან მოედნისთვის ზაარბრიუკენის სახელის დარქმევაც.
1975 წელს თბილისსა და ზაარბრიუკენს შორის პარტნიორობის გაფორმება ისტორიული და უნიკალური იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ეს იყო მეგობრობის პირველი ოფიციალური ხელშეკრულება დასავლეთ გერმანიის ქალაქსა და ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქალაქს შორის.
გერმანიის საელჩოს ცნობით, საქართველოს დამოუკიდებლობის კვლავ მოპოვებიდან 2024 წლამდე ორივე ქალაქის დელეგაციები რეგულარულად სტუმრობდნენ ერთმანეთს, ერთმანეთთან აგზავნიდნენ ხელოვანებს, ხოლო მუნიციპალიტეტებსა და სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის ინტენსიურად ხდებოდა გამოცდილების გაცვლა.
