უკრაინაში მსხვერპლია რუსეთის მორიგი მასირებული შეტევის შედეგად

20 მაისს რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მიიტანეს მორიგი საჰაერო შეტევა, რომელსაც მსხვერპლი, ნგრევა და ხანძრები მოჰყვა.
დნეპროპეტროვსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის მიერ 20 მაისის დილის რვა საათისთვის გავრცელებული ცნობით, 2 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრზე, ქალაქ დნიპროზე დარტყმის შედეგად. ექვსიდან სამი პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა.
დნიპროში დამწვარია საკვები პროდუქტების საწყობები. სამხედრო ადმინისტრაციამ ხანძრის ამსახველი ფოტოებიც გაავრცელა.
ზაპოროჟიეს ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ოთხი ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი დაშავდა ქალაქ ვოლნიანსკში, სადაც ერთი კერძო სახლი დაინგრა და რამდენიმე დაზიანდა.
ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, რუსული დრონებით მასირებული შეტევა იყო სუმის ოლქის კონოტოპის და შოსტკის რაიონებზე, სადაც სულ მცირე 6 ადამიანი დაშავდა. ნაწილობრივ დანგრეული და დაზიანებულია რამდენიმე სახლი. გაჩნდა ხანძრები.
რუსეთის ჯარებმა შეტევა მიიტანეს ქალაქ ოდესაზეც. ქალაქის სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მთლიანად დანგრეულია ერთსართულიანი შენობა და დაზიანებულია მრავალბინიანი სახლი. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა.
