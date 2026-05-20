პუტინი და სი ძინპინი პარტნიორობის განმტკიცებაზე შეთანხმდნენ

ჩინეთმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას „ყოვლისმომცველი პარტნიორობისა და სტრატეგიული ურთიერთქმედების შემდგომი განმტკიცების შესახებ“ და დეკლარაციას „მრავალპოლარული მსოფლიოსა და ახალი ტიპის საერთაშორისო ურთიერთობების“ შესახებ.
ერთობლივი განცხადების ერთ-ერთი პუნქტი ეხება სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის მექანიზმების სრულყოფას.
დოკუმენტებს 20 მაისს პეკინში მოაწერეს ხელი ჩინეთის მეთაურმა სი ძინპინმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მანამდე გაიმართა მათი და სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკებები.
ჩინეთის და რუსეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, მოლაპარაკებების შემდეგ სი ძინპინმა განაცხადა, რომ ჩინეთმა და რუსეთმა ერთმანეთს მხარი უნდა დაუჭირონ საკითხებში, რომლებიც ერთმანეთის ძირეულ ინტერესებს და შეშფოთებას ეხება და განაგრძონ სტრატეგიული დიალოგი და კონტაქტები ყველა დონეზე.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, რუსეთ-ჩინეთის სავაჭრო ურთიერთობები მათი ეროვნული ვალუტებით ანგარიშსწორების შედეგად დაცულია გარედან ზემოქმედებისა და მსოფლიო ბაზრებზე არსებული პრობლემებისგან.
პუტინმა ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთი ჩინეთში ნავთობისა და გაზის ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორია და მზად არის საიმედო მიწოდება გააგრძელოს.
სი ძინპინთან მოლაპარაკების შემდეგ ვლადიმირ პუტინმა დეტალების დაკონკრეტების გარეშე ისიც თქვა, რომ განიხილეს „აქტუალური საერთაშორისო საკითხებიც“. მანამდე რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე უშაკოვმა მედიას განუცხადა, რომ ლიდერები უკრაინისა და ირანის თემასაც განიხილავდნენ.
ჩინეთში პუტინის ოფიციალური ვიზიტის მეორე დღეს, 20 მაისს პეკინმა გამოაცხადა, რომ რუსეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმს 2027 წლის ბოლომდე აგრძელებს.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ჩინეთში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით 19 მაისს ჩავიდა.
13-15 მაისს ჩინეთში სახელმწიფო ვიზიტით იმყოფებოდა აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი.
