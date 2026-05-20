რუსეთის გამანადგურებლებმა შავი ზღვის თავზე „სახიფათოდ“ გადაიტაცეს ბრიტანეთის თვითმფრინავი

ორმა რუსულმა თვითმფრინავმა გასულ თვეში შავი ზღვის თავზე „განმეორებით და სახიფათოდ“ გადაიტაცეს ბრიტანეთის სადაზვერვო თვითმფრინავი, იტყობინება ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო 20 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში.
„ეს ინციდენტი რუსი მფრინავების სახიფათო და მიუღებელი ქცევის კიდევ ერთი მაგალითია საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში მოძრავი უიარაღო თვითმფრინავის მიმართ. ეს ქმედებები ქმნის ავარიების სერიოზულ საფრთხეს და პოტენციურ დაძაბულობას“, - განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა ჯონ ჰილიმ კომუნიკეში.
განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ რუსულმა Su-35 და Su-27 თვითმფრინავებმა გადაიტაცეს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების (RAF) Rivet Joint -ის ტიპის თვითმფრინავი.
ამ დროს Su-27-მა ერთ მომენტში ბრიტანული თვითმფრინავს ცხვირთან ექვს მეტრში ჩაუფრინა.
