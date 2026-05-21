„ოცნების შსს-ს“ თქმა კომისიამ კანონდარღვევად მიიჩნია და „ფორმულა“ დააჯარიმა

კომუნიკაციების კომისიის წევრები: ნათია კუკულაძე, გიგა გულორდავა, ეკატერინე იმედაძე.
კომუნიკაციების კომისიამ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული ტელევიზია „ფორმულა“ 2500 ლარით დააჯარიმა. კომისიამ მიიჩნია, რომ ჟურნალისტების გამოთქმული ფრაზები არღვევდა მაუწყებლობის შესახებ კანონს, ერთ-ერთ გადაცემაში კი დაცული არ იყო ბალანსი.

„მოხსენებითი ბარათის თანახმად, საინფორმაციო გამოშვების წამყვანებისა და ჟურნალისტების წარმოთქმული ფრაზები ["ოცნების" შსს, "ოცნების" ჯანდაცვის მინისტრი, პროსამთავრობო "რუსთავი 2" და სხვა.] კონტექსტისა და გავრცელების ინტენსივობის გათვალისწინებით წარმოადგენს მაუწყებლის პირადი მოსაზრების საფუძველზე ახალი ამბების გაშუქებას, რაც ეწინააღმდეგება მაუწყებლობის შესახებ კანონს“, - თქვა კომუნიკაციების კომისიის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა და ტელეარხის სანქცირების პროექტი წარუდგინა კომისიას.

კომისიის თანამშრომლის თქმით, 22 აპრილის საინფორმაციო გამოშვების ერთ-ერთ სიუჟეტში, რომელიც დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვებს შეეხებოდა, არ იყო ბალანსი დაცული - „წარმოდგენილი იყო მხოლოდ მშობლების პოზიცია, ხოლო ჯანდაცვის სამინისტროს ალტერნატიული განმარტება ან კომენტარი სიუჟეტში არ ყოფილა წარმოდგენილი“.

კომისიამ საინფორმაციო გამოშვებებში მსგავსი ლექსიკის გამოყენებისთვის „ფორმულა“ 8 აპრილსაც გააფრთხილა - „მაუწყებლობის შესახებ“ კანონით. გაფრთხილების შემდეგი სანქცია ჯარიმაა.

2025 წლის თებერვალში პარლამენტში დარეგისტრირდა კანონპროექტი, რომლითაც მაუწყებლების ეთერში გასულ მასალასთან დაკავშირებით ეთიკური დილემების განხილვა თვითრეგულირების ნაცვლად კომუნიკაციების კომისიას დაევალა. კანონი გასული წლის 1 აპრილს ამოქმედდა.

ბოლო ორი წლის განმავლობაში „ქართულმა ოცნებამ“ მიიღო არაერთი კანონი, რომლებმაც მნიშვნელოვნად შეზღუდეს გამოხატვის თავისუფლება:

  • აიკრძალა ტელემაუწყებლებისთვის გრანტის მიღება;
  • სხვა მედიასაშუალებების ან არასამთავრობო ორგანიზაციების შემთხვევაში გრანტის მისაღებად აუცილებელი გახდა მთავრობის თანხმობა;
  • გამკაცრდა რეგულაცია აქციების გამართვაზე.

