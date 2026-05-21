უკრაინამ იუნესკოს სთხოვა, ვიშივანკა შეიტანოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში

უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ იუნესკოს კომისიას წარუდგინა წინადადება, რომ ტრადიციული ნაქარგი პერანგი ვიშივანკა კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობით სიაში შეიტანონ. ამის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა უკრაინის კულტურის სამინისტროს ვებსაიტზე.
უკრაინის ვიცე-პრემიერმა ჰუმანიტარული პოლიტიკის სფეროში და კულტურის მინისტრმა, ტატიანა ბერეჟნაიამ, აღნიშნა, რომ ვიშივანკის ტრადიცია უკრაინის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ნათელი ფორმაა.
„ის აერთიანებს ადამიანებს ასაკის, სქესისა და სოციალური სტატუსის მიუხედავად, ინარჩუნებს კულტურულ მნიშვნელობას და თაობიდან თაობას გადაეცემა - ოჯახებში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, სემინარების, ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ინიციატივების მეშვეობით. დღეს ვიშივანკა ჩვენი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია. ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია, მსოფლიომ იცოდეს, რომ ის ჩვენია და რატომ არის ის ჩვენთვის ასე მნიშვნელოვანი“, თქვა მან.
სამინისტრომ აღნიშნა, რომ ნომინაცია სახელმწიფოსა და მატარებელთა ჯგუფების, ხელოსნების, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, მკვლევრებისა და კულტურული ინსტიტუტების ერთობლივი ძალისხმევის შედეგია, რომლებიც გაერთიანდნენ ვიშივანკის, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ელემენტის დაცვისა და საერთაშორისოდ აღიარების იდეის გარშემო.
ადრე იუნესკომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეიტანა შემდეგი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები: უკრაინული ბორშჩის მომზადების კულტურა, პეტრიკოვის დეკორაციული მხატვრობა, დნეპროპეტროვსკის ოლქის კაზაკური სიმღერები, კოსოვოს მოხატული კერამიკის ტრადიცია და ყირიმელი თათრული ორნამენტი ორნეკი.
დღეს, 21 მაისს, უკრაინაში ვიშივანკის დღე აღინიშნება. ამ დღეს უკრაინაში ყოველ წელს ზეიმობენ მაისის მესამე ხუთშაბათს.
ფორუმი