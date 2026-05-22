ერდოანის ბრძანებით დაიხურება სტამბოლის დამოუკიდებელი Istanbul's Bilgi University

თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 22 მაისს გასცა ბრძანება, სასწავლო წლის შუა პერიოდში დაიხუროს ლიბერალური მიმართულებების წამყვანი დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, Istanbul's Bilgi University, ნათქვამია ოფიციალურ განკარგულებაში.
ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნებული დადგენილებით, უნივერსიტეტის მოქმედების ლიცენზია გაუქმებულია - უნივერსიტეტისა, რომელშიც 20 ათასზე მეტი სტუდენტი სწავლობს თურქეთიდან და საზღვარგარეთიდან, ასევე საქმიანობენ ცნობილი მკვლევრები.
განკარგულება დაუყოვნებლივ შევიდა ძალაში.
გადაწყვეტილების საფუძვლად ბრძანებულებაში მოყვანილია კანონი, რომელიც კერძო დაწესებულების დახურვის საშუალებას იძლევა, თუ „განათლებისა და მომზადების მოსალოდნელი დონე... არასაკმარისია“.
თურქეთის უმაღლესი განათლების საბჭომ (YOK) პირობა დადო, რომ მიიღებს „აუცილებელ ზომებს“ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტის სტუდენტებს, რომლებმაც ივნისში, სასწავლო წლის ბოლოს, გამოცდები უნდა ჩააბარონ, „არანაირი ზიანი არ მიადგეთ“.
YOK-მა არ დააკონკრეტა, მიიღებენ თუ არა სტუდენტებს სხვა უმაღლესი სასწავლებლები მომდევნო კვირების განმავლობაში და არც ის, თუ როგორ შეძლებენ ისინი სასწავლო წლის დასრულებას.
„30-წლიანი ძალისხმევით აშენებული უნივერსიტეტი ფაქტობრივად ერთ დღეში დაიხურა“, - წერს Bilgi-ს სამართლის პროფესორი, იამან აქდენიზი, X-ზე.
„კონსტიტუცია ნათელია -- უნივერსიტეტები კანონის საფუძველზე იქმნება და მათი დახურვაც მხოლოდ კანონის საფუძველზე შეიძლება მოხდეს.
მაგრამ ამას ვინ დაგიდევს?“ - ამბობს პროფესორი.
„ეპოქაში, სადაც არ არსებობს სამართალი და სამართლიანი სასამართლო, როგორც ჩანს, დღის წესრიგში შემდეგი საკითხი მთელი უნივერსიტეტის დახურვა იყო... ჩვენ არასდროს გავჩუმდებით ამ უკანონობის წინაშე“.
უნივერსიტეტს გასული წლიდან სასამართლოს მიერ დანიშნული ადმინისტრატორი მართავდა - მას შემდეგ, რაც მისი თურქული “მშობელი კომპანია” ფულის გათეთრებისა და გადასახადების საქმეში თაღლითობაში ამხილეს.
1996 წელს დაარსებული უნივერსიტეტი - Bilgi - ცნობილია თავისი ლიბერალური პოლიტიკით.
ის მონაწილეობს ევროკავშირის Erasmus-ის გაცვლით პროგრამაში და ყოველწლიურად მასპინძლობს მრავალ ევროპელ და საერთაშორისო სტუდენტს.
