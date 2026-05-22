მთავრობა ეკლესიას სარეზერვო ფონდიდან 5 300 000 ლარს აძლევს ღონისძიებებისთვის

კიდევ ერთი განკარგულებით, ხელისუფლებამ სარეზერვო ფონდიდან 26 მაისის აღსანიშნავი ღონისძიებებისთვისაც გამოყო 8 081 647 ლარი.
სახელმწიფო უწყებებიდან დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ყველაზე დიდი თანხას – 2 422 778 ლარს – საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მიიღებს. 2 მილიონია გამოყოფილი კულტურის სამინისტროსთვის.
ერთ-ერთი ღონისძიება, რომელიც 26 მაისს არის დაგეგმილი, მთელი საქართველოს მასშტაბით რკინიგზის სადგურებსა და სამგზავრო ვაგონებში საქართველოს ჰიმნის გაჟღერებაა 17 საათსა და 10 წუთზე - საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმოწერის დროს.
ფორუმი