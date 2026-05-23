ჩინეთის მაღაროში აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 82-მდე გაიზარდა

ჩინეთის ჩრდილოეთში, ქვანახშირის მაღაროში აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი კვლავ მკვეთრად გაიზარდა და 82-ს მიაღწია, იტყობინება 23 მაისს AFP-ის სააგენტო სახელმწიფო მედიაზე დაყრდნობით.
„ჟურნალისტებმა ლიუშენიუს ქვანახშირის მაღაროში გაზის აფეთქების ადგილიდან შეიტყვეს... რომ ავარიის შედეგად 82 ადამიანი დაიღუპა და ცხრა დაკარგულად ითვლება“, - იუწყება სახელმწიფო მაუწყებელი CCTV.
ჩინეთის ჩრდილოეთში, ქვანახშირის მაღაროში აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი კვლავ მკვეთრად გაიზარდა და 82-ს მიაღწია, იტყობინება 23 მაისს AFP-ის სააგენტო სახელმწიფო მედიაზე დაყრდნობით.
ფორუმი