საუდის არაბეთის ოფიციალური პირის ცნობით, მომავალი ჰაჯზე საუდის არაბეთში, სამეფოს ფარგლებს გარედან, 1,5 მილიონზე მეტი მომლოცველი ჩავიდა, რაც აღემატება გასულ წელს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულთა რაოდენობას, მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომისა.
თებერვლის ბოლოს ირანზე აშშ-სა და ისრაელის თავდასხმებით გამოწვეულმა ომს თეირანის საპასუხო დარტყმები მოჰყვა სამიზნეებზე საუდის არაბეთსა და სპარსეთის ყურის სხვა ქვეყნებში, რამაც საჰაერო მიმოსვლის ფართომასშტაბიანი შეფერხებები და მგზავრობის ხარჯების ზრდა გამოიწვია.
არაბთა გაერთიანებული საამიროების, კატარისა და ბაჰრეინის მსხვილმა ავიაკომპანიებმა, კვირების განმავლობაში საჰაერო სივრცის დახურვისა და ფრენების გაუქმების შემდეგ, თავიანთი ოპერატიული შესაძლებლობების დიდი ნაწილის სწრაფად აღსადგენად იზრუნეს.
გართულებების მიუხედავად, მომლოცველები კვლავ განაგრძობენ საუდის არაბეთში თავმოყრას წლევანდელ ჰაჯში მონაწილეობის მისაღებად.
„საზღვარგარეთიდან ჩამოსული მომლოცველების საერთო რაოდენობამ 1 518 153-ს მიაღწია“, - განაცხადა საუდის არაბეთის ჰაჯის საპასპორტო სამსახურის მეთაურმა, სალეჰ ალ-მურაბამ, 22 მაისს გვიან გამართულ პრესკონფერენციაზე.
მოსალოდნელია, რომ ეს რიცხვი მომდევნო ორი დღის განმავლობაში კიდევ უფრო გაიზრდება, რადგან მომლოცველები საზღვარგარეთიდან კვლავ ჩამოდიან ორშაბათს ჰაჯის დაწყების ოფიციალური რიტუალების წინ.
შარშან ჰაჯზე მომლოცველთა საერთო რაოდენობამ 1 673 320-ს მიაღწია, მათ შორის 1 506 576 - საუდის არაბეთის საზღვრებს გარედან.
ჰაჯი, ისლამის ხუთი ბურჯიდან ერთ-ერთი, ყველა მუსლიმმა, ვისაც აქვს შესაბამისი საშუალება, ერთხელ მაინც უნდა შეასრულოს.
ახლო აღმოსავლეთში ომის მიუხედავად, წელს ჰაჯზე უცხოეთიდან 1,5 მილიონზე მეტი მომლოცველი ჩავიდა
საუდის არაბეთის ოფიციალური პირის ცნობით, მომავალი ჰაჯზე საუდის არაბეთში, სამეფოს ფარგლებს გარედან, 1,5 მილიონზე მეტი მომლოცველი ჩავიდა, რაც აღემატება გასულ წელს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულთა რაოდენობას, მიუხედავად ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე ომისა.
ფორუმი