სავალუტო ფონდის აზრით, ევროკავშირს რეფორმირება სჭირდება, ხარჯები რომ დაფაროს

ევროკავშირის ქვეყნებს მომდევნო 15 წლის განმავლობაში თავდაცვის, ენერგეტიკისა და პენსიების დიდი ხარჯები ელის, - ამის შესახებ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 23 მაისს ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრებს განუცხადა და ამის გადასაწყვეტად რეფორმების, კონსოლიდაციისა და ერთობლივი სესხის ნაზავი შესთავაზა.
„თუ ზომებს არ მივიღებთ, სახელმწიფო ვალი უმართავი გახდება. პოლიტიკას თუ არ შევცვლით, საშუალო ევროპული ქვეყნის ვალი 2040 წლისთვის მშპ-ს 130 პროცენტს მიაღწევს - დაახლოებით გაორმაგდება დღევანდელთან შედარებით“, - ნათქვამია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დოკუმენტში, რომელიც ნიქოზიაში არაფორმალურ შეხვედრაზე მინისტრებმა თემის განხილვისას დაამუშავეს.
დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ასეთი სცენარის თავიდან ასაცილებლად, ევროკავშირის ქვეყნებმა მეტად უნდა წაახალისონ თავიანთი მოქალაქეები, რომ გადაადგილდნენ 27-ქვეყნიან ბლოკში სამუშაოსა და იმ კომპანიების მოსაძებნად, რომლებიც მათ დაასაქმებენ.
ევროკავშირმა ასევე უნდა გააერთიანოს თავისი ენერგეტიკული ბაზრები, გაუადვილოს მოქალაქეებს თავიანთი დანაზოგების მომგებიან ინვესტიციებად გადაქცევა მთელი ბლოკის მასშტაბით და გააერთიანოს კანონები, რომლებიც ამჟამად ხშირად სხვადასხვაა ბლოკის სხვადასხვა ქვეყანაში.
სასურველი იქნებოდა ასევე საპენსიო რეფორმები და უფრო მაღალი საპენსიო ასაკი, ისევე როგორც მთავრობის გარანტიები სარისკო ინვესტიციებისთვის.
და ბოლოს, მთავრობები უნდა შეთანხმდნენ, რომ ინოვაცია, ენერგეტიკა და თავდაცვა ევროპული საზოგადოებრივი სიკეთეებია და მათი დაფინანსება ერთობლივი სესხებით უნდა მოხდეს.
ერთობლივი ვალი ევროკავშირში საკმაოდ საკამათო საკითხია. ზოგიერთი ქვეყანა, როგორიცაა ესპანეთი, იტალია ან საფრანგეთი, მხარს უჭერს მას, მაგრამ სხვები, როგორიცაა გერმანია და ჩრდილოეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყანა, კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ამ იდეას.
„ეს ერთ-ერთი იმ სფეროთაგანაა, სადაც აზრთა სხვადასხვაობაა, თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი იმ სფეროთაგანაა, რომელსაც უახლოეს თვეებში განვიხილავთ“, - განუცხადა ევროზონის ფინანსთა მინისტრების თავმჯდომარემ, კირიაკოს პიერაკაკისმა Reuters-ს.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა (IMF) განაცხადა, რომ რეფორმების მიუხედავად, ევროკავშირის ქვეყნების უმეტესობას მაინც დასჭირდება ბიუჯეტის გაერთიანება, რათა ვალი კლების გზაზე დააყენოს, თუმცა რაც უფრო ამბიციურია რეფორმები, მით უფრო ნაკლებად გახდება საჭირო ბიუჯეტის გაერთიანება.
IMF-ის თქმით, თუ მთავრობები ახლავე არ იმოქმედებენ, პრობლემა მხოლოდ გაუარესდება.
